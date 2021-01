O OURO DOS NOVOS TEMPOS

Por Caio Gottlieb

Quem tem dinheiro aplicado no produto mais intrigante, incompreensível, intangível e misterioso do mercado financeiro vai sentir saudades de 2020.

Cravando uma espetacular valorização de mais de 270% em dólar, o Bitcoin, moeda digital utilizada para comprar e vender produtos e serviços exclusivamente pela internet, levou com um pé nas costas o título de melhor negócio do ano.

Demonstrando espantosa resiliência ao recuperar-se rapidamente do choque sofrido em março com o catastrófico abalo na economia mundial provocado pela eclosão da pandemia do coronavírus, as criptomoedas apagaram completamente suas perdas em apenas um mês e com isso firmaram-se ainda mais como uma opção de investimento aceita não só por pessoas físicas, mas também por grandes instituições.

Pela checagem feita na tarde desta terça-feira (29, no momento em que esta nota era postada no blog, o Bitcoin estava sustentando tranquilamente sua nova cotação máxima histórica de nada menos que 27 mil dólares.

Convém, entretanto, alertar aos desavisados que não se trata de aplicação para gente com aversão a riscos que eventualmente possam resultar em prejuízos significativos.

Embora a possibilidade de auferir lucros expressivos seja real, é jogo para investidores com nervos de aço e sangue de barata que apostam a longo prazo.

