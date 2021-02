Coluna Caio Gottlieb: O NOVO MILAGRE DO VINHO

Desde o início da pandemia, os cientistas têm se dedicado incansavelmente a realizar pesquisas para identificar possíveis substâncias naturais que possam ajudar a combater a Covid-19.

Por suas já conhecidas e múltiplas propriedades medicinais, o vinho tinto vem sendo alvo de inúmeras investigações nesse sentido, que até então ainda não haviam sido conclusivas.

Eis que agora a Universidade de Medicina da China, sediada em Taiwan, anuncia oficialmente que seus estudos sobre tratamentos anti-coronavírus já permitem confirmar que os taninos presentes na bebida podem efetivamente inibir a atividade de duas enzimas-chaves do patógeno causador da doença.

Classificados como polifenóis, encontrados em diversas plantas para protegê-las dos insetos, mas majoritariamente abundantes nas cascas de uvas viníferas, os taninos contêm antioxidantes e eliminadores de radicais livres com poderosos efeitos antiinflamatórios, que, no caso do novo coronavírus, agiriam para prevenir a infecção e controlar seu crescimento.

A descoberta abre um caminho promissor para o desenvolvimento de uma droga que seja eficaz no tratamento farmacêutico da doença no futuro.

A título de curiosidade, seguem em ordem decrescente as uvas cultivadas na vinicultura com maior concentração de taninos: Tannat, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Malbec e Syrah.

Pra finalizar a notícia, cabe bem nessa história um dos mantras preferidos dos enófilos: se o vinho não fosse a melhor bebida do mundo, Jesus Cristo teria transformado a água em cerveja.

Quem há de discordar?

