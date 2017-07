O adeus a Helmut Kohl

Líderes internacionais prestaram neste sábado (1º/07) as últimas homenagens ao ex-chanceler federal alemão Helmut Kohl, em cerimônia oficial realizada no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, seguida de missa fúnebre na catedral de Speyer, na Alemanha.

“Pai” da reunificação alemã e um dos arquitetos da ampliação da União Europeia (UE), Kohl morreu em 16 de junho, aos 87 anos. É a primeira vez que a União Europeia realiza uma cerimônia que, na essência, é um funeral de Estado europeu.

Em Estrasburgo, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, encerrou uma série de discursos na homenagem ao antigo líder alemão, exortando a atual geração política a manter o legado dele. Merkel demonstrou gratidão pelas oportunidades que Kohl lhe dera ao escolhê-la para integrar o primeiro gabinete de governo da Alemanha reunificada e reconheceu que “algumas divergências” os opuseram, mas sublinhou o papel do antigo chanceler na Reunificação.

Merkel: “Cabe a nós preservar seu legado”

Ela recordou que pertence a uma geração de alemães que viveu “as noites de terror e de bombas” do nazismo e que Kohl protagonizou um combate indispensável “por uma Europa onde não houvesse mais guerras”. “Milhões de pessoas” estão, segundo ela, em dívida para com Kohl, arquiteto da Reunificação e grande impulsionador da UE. “Coisas como o euro não existiriam sem ele.”

Caixão com a bandeira europeia

Duas dezenas de chefes de Estado e de governo e várias centenas de outras personalidades assistiram à homenagem a Kohl no Parlamento Europeu. O caixão, coberto com a bandeira europeia e transportado por oito militares alemães, foi colocado no centro do hemiciclo para a cerimônia, sem precedentes na história da União Europeia. Três coroas de flores foram colocadas junto ao caixão: uma com as cores da Alemanha, outra em nome da UE e a terceira, da viúva de Kohl.

A parte institucional da cerimônia no Parlamento teve os discursos dos presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e do Conselho Europeu, Donald Tusk. “Helmut Kohl era um verdadeiro europeu e um amigo. A Europa deve-lhe muito”, afirmou Juncker. “Helmut Kohl foi um patriota alemão, mas também um patriota europeu”, afirmou.

“Helmut Kohl foi um patriota alemão, mas também um patriota europeu”, afirmou Juncker

É a primeira vez que a UE organiza uma homenagem assim, em honra de um dos três dirigentes considerados “cidadãos honorários da Europa”, disse Juncker. Os outros dois são os franceses Jean Monnet, que morreu em 1979, e Jacques Delors, de 91 anos. Vários antigos dirigentes que conviveram com Kohl não puderam assistir à cerimônia por razões de saúde, entre os quais Delors, Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chirac e Mikhail Gorbatchov.

Com DW