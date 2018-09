“NUNCA IMAGINEI QUE ISSO PODERIA ACONTECER”, DIZ MÃE DE ATIRADOR DE 15 ANOS

Jovem que sofria bullying disparou contra dois colegas em escola da cidade do Oeste do estado. Pai dele foi detido por porte ilegal de arma e omissão de cautela na guarda

O delegado Denis Merino, de Medianeira, encontrou uma espingarda de pressão na casa do adolescente de 15 anos que atirou contra dois colegas de escola na manhã da última sexta-feira (28). Também foram encontrados na residências recortes de revistas e “desenhos delicados, com símbolo do nazismo”. Merino autuou o pai do jovem por porte ilegal de arma e omissão de cautela na guarda. Ele está detido na cadeia pública da cidade.

Por volta das 8h30 de sexta-feira, o atirador fez uso de uma garrucha calibre 22 e desferiu pelo menos seis disparos na sala de aula em uma escola estadual da pacata cidade de Medianeira, a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Na mochila da escola do jovem, foram apreendidos uma faca, além de bombinhas caseiras e rojões, que estavam amarrados com fita em um litro de álcool. O atirador e um segundo aluno também de 15 anos, suspeito de dar suporte ao ataque, estão no Centro de Socioeducação (Cense) de Foz do Iguaçu.

A polícia confirmou que o atentado foi premeditado. Isso porque, na casa de um deles, foram encontrados diversos indícios do ataque, como recortes de casos de tiroteios registrados em escolas e universidades dos EUA.

Os pais do atirador disseram saber que o filho sofria bullying e tentavam orientá-lo. “Ele falava que sofria preconceito por ser ‘gordinho’ e do interior, mas eu sempre conversei com ele a respeito. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Ele é um menino tranquilo, nunca teve problema na escola”, disse a mãe, que não quis se identificar. Ela e o marido estavam trabalhando quando vídeos do atentado começaram a ser divulgados nas redes sociais.

O diretor do colégio, Darlan Chiamulera, informou que a escola deve reabrir na terça-feira (2). “Temos de usar o fato, por mais trágico que seja, como instrumento para falar do tema, mostrar aos outros a importância de falar, e não de agir com violência. Não é com arma que se soluciona.”

Os feridos

Uma das vítimas atingidas, de 15 anos, chegou a ser transferido para um hospital de Foz do Iguaçu, onde passou por exames clínicos mais específicos. Diante da preocupação do risco de ele ficar paraplégico, foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador de Curitiba, referência em cirurgias ortopédicas de alta complexidade. O garoto está com a bala alojada em uma das vértebras, mas seu quadro de saúde é estável.

“O paciente encontra-se estável clinicamente, está acordado e lúcido, conversando. Respira confortavelmente em ar ambiente e não requer suporte intensivo no momento. Apresenta alterações motoras com melhora em relação ao exame da admissão no hospital e, no momento, não tem indicação de tratamento cirúrgico segundo avaliação da equipe de Ortopedia. Permanecerá em observação, fazendo fisioterapia e não tem previsão de alta”, diz o mais recente boletim médico, divulgado às 11 horas deste sábado (29).

Já o estudante ferido de raspão no joelho, de 18 anos, foi atendido no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, em Medianeira, e liberado logo em seguida.

(Com Gazeta do Povo)