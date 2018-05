NÚMERO DE VISITANTES NA ITAIPU DURANTE O FERIADÃO CRESCE 40% EM RELAÇÃO A 2017

A expectativa do Complexo Turístico Itaipu (CTI) para os quatro dias do feriado prolongado do Dia do Trabalho (de sábado, 28 de abril, a terça-feira, 1º de maio) era superar em 5% o número de visitantes de 2017, que foi de 8.263 pessoas.

A previsão, modesta, foi alcançada e superada com folga: no total, 11.633 turistas visitaram os atrativos da usina durante os quatro dias. O número superou as visitas do ano anterior em 40,8%. Os dados não consideram as visitas institucionais ou os turistas que entraram pelo lado paraguaio da Itaipu.

O fato de o feriado cair numa terça-feira, e de muita gente “emendar” a segunda, ajudou a prolongar a estadia dos turistas em Foz do Iguaçu e alavancar as visitas aos atrativos da cidade. Em 2017, o dia 1º de maio caiu na segunda-feira.

Este ano, o dia de maior movimento na usina foi o domingo (29), com a visita de 4.028 turistas. Em seguida foi o sábado (28), com 2.954 visitas, e a segunda-feira (30), com 2.582. A terça-feira (1º) foi mais tranquila, com 2.069 turistas aproveitando os atrativos do CTI.

A atração mais procurada nos quatro dias foi a Visita Panorâmica. As belas paisagens da usina foram curtidas por 7.853 pessoas durante os quatro dias de feriado. O Ecomuseu recebeu 1.443 turistas, garantindo o maior crescimento no número de visitantes em relação a 2017: 430,51%.

Para receber os turistas, o CTI preparou uma operação com atendimento especial neste feriado. Os passeios têm batido recordes frequentes de visitação. Na Páscoa, o número superou expectativas. Um total de 7.621 pessoas passou pelos atrativos da usina na margem brasileira, entre turistas e visitantes institucionais. A projeção inicial era receber 7 mil pessoas entre a Sexta-Feira da Paixão e o Domingo de Páscoa. O movimento foi 4,2% maior em relação ao mesmo período em 2017.

(Com JIE)