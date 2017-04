Número de suspeitos presos do mega-assalto no Paraguai chega a 14, segundo a Polícia Federal

A polícia brasileira conseguiu prender na noite desta quinta-feira (25) mais dois suspeitos de participar de um assalto a uma empresa de transporte de valores em Ciudad del Este, no Paraguai. Os suspeitos foi encontrados em Itaipulândia, no oeste do Paraná. Todos os 14 detidos até agora são brasileiros.

Pouco antes dessa prisão em Itaipulândia, a Polícia Rodoviária Federal encontrou outros dois suspeitos em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro. Os dois foram detidos em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná e levados para a Polícia Federal de Cascavel.

Além dos suspeitos presos, outros três morreram em confronto com policiais. Um vídeo gravado por moradores mostra a troca de tiros entre suspeitos e policiais.

A Polícia Federal (PF) acredita que pelo menos 50 pessoas tenham participado do assalto. Conforme estimativas preliminares, acredita-se que o grupo tenha conseguido roubar cerca de R$ 120 milhões.

Do total levado pelos ladrões, a PF diz que já conseguiu recuperar cerca de R$ 4,5 milhões, em notas de dólar, real e guarani.

O balanço de apreensões da PF, até este momento, é de:

6 fuzis

1 pistola

2 coletes balísticos

R$ 219.450,00

G$ 733.640.000,00

US$ 1.275.030,00

2 embarcações

7 quilos de explosivos

Dois suspeitos estavam em ônibus que ia de Foz ao Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/PRF)

Organização criminosa

O ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lezcano, acredita que as primeiras evidências e a metodologia do mega-assalto à empresa Prosegur, em Ciudad del Este, podem ser atribuídas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A declaração foi dada ao jornal ABC Color, na segunda-feira (24).

“Tudo aponta que são integrantes do PCC”, disse ele em entrevista. De acordo com o veículo, é a primeira autoridade que atribui o feito à facção criminosa do Brasil.

Lezcano assegurou também que os brasileiros tiveram apoio dos paraguaios, com um arsenal que superou a capacidade de resposta da Polícia Nacional. Ele ainda afirmou ao jornal que é a primeira vez que ocorre uma situação do tipo na região e citou pelo menos dois casos parecidos no Brasil em que a polícia também foi encurralada.

O assalto

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, os ladrões fortemente armados invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur. Eles explodiram a entrada da empresa e trocaram tiros com vigilantes. A ação durou aproximadamente três horas e eles fugiram com dinheiro.

Um policial paraguaio que estava em um carro foi morto pelos bandidos.

A sede da empresa fica a 4 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, no oeste do Paraná.

O que diz a empresa

“Sobre ataque sofrido na base de Ciudad del Este, Paraguay,

A companhia manifesta que:

Na madrugada de segunda houve um assalto à base logística da Prosegur em Ciudad del Este, Paraguay.

Imediatamente depois de ter conhecimento do ocorrido, a companhia colocou em prática seus Protocolos de Atuação e informado as autoridades competentes.

Prosegur quer, en primeiro lugar, expresar seu mais profundo pesar pelo falecimiento de um agente de polícia e dar seu mais sincero pêsame à familia. A companhia também quer reconhecer o trabalho das autoridades policiais que de imediato prestaram serviço naa base de Ciudad del Este e mostra sua preocupação pela organização, capacidade e material bélico empregado pelo crime organizado nesta ação.

Neste momento, a companhia não pode aportar mais informações sobre o ocorrido já que o sucesso depende da investigação policial. Prosegur ativou seus protocolos internos de atuação e colocará toda a informação a serviço das autoridades policiais e judiciais.

Prosegur cumpre com rigor os estritos controles que se aplicam à gestão de efetivo e custódia de valores em bases de logísitica com as máximas normas de segurança.”

Com G1