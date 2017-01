NÚMERO DE PONTOS IMPRÓPRIOS PARA BANHO SOBE PARA QUATRO NO PARANÁ

O número de pontos considerados impróprios para banho no litoral do Paraná subiu de um para quatro. É o que aponta o quarto boletim de balneabilidade do Instituto Ambiental do Paraná.

Esses quatro pontos impróprios ficam: 100 metros à esquerda do Morro do Cristo, em Guaratuba; no Porto de Cima e no Largo Lamenha Lins, no Rio Nhundiaquara, em Morretes; e na Ponta da Pita, em Antonina.

“O aumento da concentração de bactérias Escherichia coli nessas locais já estava sendo apontado nos monitoramentos das semanas anteriores, mas ainda não ultrapassava os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente [Conama]”, explica a bioquímica do IAP, Sumaia Andraus.

Ainda de acordo com a profissional, com as chuvas mais frequentes e constantes, o limite de contaminação da água por esgoto sanitário clandestino foi atingido. “São locais onde já se imagina ter maior possibilidade de contaminação também pelo movimento de pessoas”, explica.

Monitoramento

Ao todo, são 59 pontos monitorados semanalmente na orla paranaense: 13 em Guaratuba; 14 em Matinhos; 11 em Pontal do Paraná; seis na Ilha do Mel; três em Morretes; e dois em Antonina.

Além desses locais, o boletim também traz informações de outros 10 locais considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente de época do ano. São eles:

– Rio Olho D’ Água – Foz no Balneário de Olho D’Água, em Pontal do Paraná;

– Rio Matinhos – Foz no Balneário de Flamingo, em Matinhos;

– Canal Caiobá – Foz no Balneário de Caiobá (Praia Brava), em Matinhos;

– Rio Brejatuba – Foz em Guaratuba;

– Gal. Mar. Deodoro – Foz no Balneário de Brejatuba, em Guaratuba;

– Canal Clevelânida – Foz no Balneário de Brejatiba, em Guaratuba;

– Canal do Camping – Foz no Balneário de Brejatiba, em Guaratuba;

– Rio das Pedras – Foz no Balneário de Nereidas/Eliane, em Guaratuba;

– Rio do Tenente – Foz no Balneário de Nereidas/Eliane, em Guaratuba;

– Rio do Saí-Guaçu – Foz na Barra do Saí, em Guaratuba.

Interior

Além do litoral, há o monitoramento nas costas norte e oeste do estado. Segundo o boletim de balneabilidade, todos os 17 pontos de praias artificais e represas estão próprios para banho.

O governo estadual informou que a avaliação ocorre em: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio.

