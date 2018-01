NÚMERO DE MORTOS EM DESLIZAMENTO NA CALIFÓRNIA AUMENTA

São 17 confirmadas. Equipes buscam por 13 desaparecidos

As autoridades norte-americanas confirmaram nesta quinta-feira (11) que subiu para 17 o número de mortos que foram vítimas de deslizamentos de terra na Califórnia. As equipes de resgate ainda buscam por ao menos 13 desaparecidos.

Os mais de 500 agentes que atuam no resgate estão tentando entrar nas casas que foram destruídas pela lama para encontrar sobreviventes, mas as chances de encontrar alguém vivo são cada vez mais remotas.

A intensidade dos deslizamentos, de acordo com especialistas, foi agravada pelo fato da região ter sido duramente afetada por incêndios no último ano. Assim, com as fortes e intensas chuvas, o solo não tem como se fixar e escorrega com maior facilidade.

Além disso, há inúmeros alagamentos por vários bairros de Los Angeles. Segundo as autoridades, 30 pessoas ficaram feridas e mais de 30 mil abandonaram suas casas na região.

(Com Jornal do Brasil)