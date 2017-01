NÚMERO DE MORTOS EM CONFRONTO COM A PM APÓS FUGA NA PEP I SOBE PARA 5

O número de mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) após uma fuga em massa na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP I), na madrugada de domingo (15), na Região Metropolitana de Curitiba, subiu de quatro para cinco.

Ao todo, 28 presos escaparam do presídio após uma explosão que abriu um buraco no muro da unidade. De acordo com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), presos da Casa de Custódia de Piraquara iniciaram um tumulto, chamando a atenção da Polícia Militar e dos agentes penitenciários.

Enquanto isso, um grupo explodiu um dos muros da penitenciária pelo lado de fora. A polícia reagiu e houve troca de tiros.

A fuga foi comunicada para alguns presos através de um bilhete, que foi apreendido pela polícia. Nele, está a informação de que os detentos seriam arrebatados em massa.

Do total de mortes, três ocorreram no domingo – sendo dois no momento da fuga, e o terceiro horas depois. O terceiro corpo ainda não tinha sido identificado pelo Instituto Médico-Legal (IML) e, por isso, a morte ainda não tinha sido divulgada. A identificação ocorreu nesta terça-feira.

Outros dois detentos foram mortos em confronto com a PM nesta segunda-feira (16) em Quatro Barras, também na Região Metropolitana. Até a publicação desta reportagem, 23 presos estavam foragidos.

O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), foi questionado sobre a reclamação dos sindicatos dos agentes penitenciários do estado de que há poucos profissionais atuando no sistema penitenciário.

“Mesmo que tivesse mais agentes, não seriam os agentes que iriam conter aquela invasão à penitenciária, a explosão, a fuga de alguns detentos. O importante foi a presença depois da Polícia Militar, que evitou uma fuga maior de presos”, disse Richa.

O governador acrescentou que a polícia está mobilizada na busca dos criminosos e em relação a Telêmaco Borba, onde homens armados invadiram a delegacia para soltar presos. Segundo Richa.

Visitas suspensas por tempo indeterminado

Após a fuga em Piraquara, o Depen suspendeu por tempo indeterminado visitas, sacolas, atividades de ensino e trabalho nas 33 unidades penitenciárias do Paraná. A orientação é para que sejam mantidas apenas alimentação, assessoria médica, jurídica e odontológica.

Com G1