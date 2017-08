NOVOS UNIFORMES VÃO AJUDAR NA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Na manhã dessa segunda-feira (14), a secretaria municipal de saúde recebeu os representantes dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para elaboração do termo de aquisição de novos uniformes. Os kits devem incluir bonés, camisetas e crachás, o objetivo de garantir mais condições de trabalho e melhorar o serviço prestado pelos 280 agentes que atuam na cidade.

De acordo com a coordenadora Adriana Maia, os ACS exercem um papel fundamental na comunidade, são eles os principais entre a secretaria de saúde e as famílias. “Cada agente comunitário atende em média 150 famílias, eles verificam as carteiras de vacinação, se as gestantes estão fazendo pré-natal e se os idosos estão sendo devidamente assistidos. Eles atuam na promoção e prevenção da saúde”, afirmou.

Os uniformes e crachás serão licitados e devem ser entregues aos agentes ainda este ano. Essa identificação é considerada fundamental pelos representantes, pois auxilia na identificação do ACS durante as visitas domiciliares. A medida garante mais segurança e tranquilidade para que os moradores colaborem para que o trabalho seja realizado com sucesso.

Com PMFI