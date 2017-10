Novos espaços de saúde vão beneficiar mais de 400 mil pessoas

Mais de 400 mil pessoas serão beneficiadas pelo atendimento do Hospital Regional de Guarapuava e o Centro de Especialidades que o Governo do Paraná está construindo em Guarapuava. As duas unidades, que ficarão prontas em 2018, atenderão a população de Guarapuava e de municípios da região central do Estado e recebem investimentos de R$ 56,5 milhões, do governo estadual.

“São importantes e belíssimas construções que vão proporcionar um atendimento mais digno e mais humano, à altura da importância da população”, disse o governador Beto Richa ao vistoriar as obras, nesta quarta-feira (11). O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, e o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, acompanharam o governador.

Caputo Neto lembrou nos 30 anos anteriores ao início da atual gestão o único grande investimento em saúde em Guarapuava foi o hemonúcleo. “Não houve um investimento estruturante na cidade na área da saúde. Desenvolvimento sustentável sem saúde não acontece. Não há investimento econômico que se sustente se a saúde não estiver bem”, afirmou.

MAIOR OBRA – O Hospital Regional de Guarapuava é a maior obra de edificação pública em andamento no Estado. O investimento do governo é de R$ 47,5 milhões. Com uma área de 16 mil metros quadrados e 150 leitos, a unidade atenderá serviços de urgência e emergência, além de cirurgias vasculares, neurológicas e emergenciais. Dos 150 leitos, 30 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de adultos e 10 de UTI pediátrica.

O novo hospital vai diminuir necessidade de transporte e transferência de pacientes para outros centros, como Cascavel, Ponta Grossa, Campo Largo ou Curitiba. A obra está com 60% de execução e o prédio terá seis pavimentos, com quatro andares, heliponto e auditório para aulas e capacitações.

CENTRO DE ESPECIALIDADES – O Centro de Especialidades de Guarapuava está localizado ao lado do Hospital Regional. No local, será possível fazer exames de várias especialidades, como oftalmologia, audiometria, mamografia, eletroencefalografia e endoscopia e terá estrutura para cirurgias simples em 24 consultórios. São 3.112 metros quadrados de área e investimento de R$ 9 milhões. O centro será referência também para o atendimento da rede Mãe Paranaense na região.

São dois andares que abrigam 24 consultórios médicos. O espaço já está com 95% da obra concluída e deve entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2018. O centro será gerenciado por um consórcio entre Governo do Estado e municípios. Além da construção, a Secretaria de Estado da Saúde está licitando R$ 3 milhões em equipamentos para a unidade.

OUTROS INVESTIMENTOS – Na vistoria às obras, o governador lembrou que as novas unidades se somam a outros investimentos na área de saúde, como no Hospital São Vicente de Guarapuava, que é a principal referência de atendimento da região. Nos últimos anos, o governo estadual destinou ao São Vicente uma série de equipamentos e R$ 3,1 milhões para a construção de um novo prédio anexo. O hospital recebe R$ 2,8 milhões para as despesas de custeio.

INFRAESTRUTURA – O governador Beto Richa também visitou obras do governo estadual na BR-277, no trecho que dá acesso à Rua XV de Novembro, que é uma das entradas para o município. No local, uma trincheira está sendo instalada. “Hoje, 100% das rodovias que cortam Guarapuava no perímetro urbano estão em duplicação”, disse Richa.

Com AEN