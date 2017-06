“Novos Cmeis, fortalecimento da proteção social são prioridades nas metas para orçamento”, diz Fazenda

A discussão das metas e diretrizes para elaboração do Orçamento de 2018 gerou grande discussão a respeito do planejamento e aplicação de recursos para áreas fundamentais ao desenvolvimento de Foz do Iguaçu. A audiência foi aberta pelo Presidente do Legislativo, Rogério Quadros (PTB) e conduzida pelo Presidente da Comissão Mista, Elizeu Liberato (PR).

Houve de início uma explanação do Diretor de Gestão Orçamentária da Secretaria da Fazenda, Darlei Finkler, sobre o projeto de lei da LDO. Foram destacadas algumas Metas e Prioridades para a elaboração do Orçamento de 2018. “Algumas prioridades são novas unidades de centros de educação infantil; usina de asfalto; Incentivo à cultura; ações de desenvolvimento local e fortalecer a rede de proteção social e ações de gestão e transparência. Secretaria Municipal de Assistência social, aumento de 15,38% em relação a 2017 de investimento na área social, devido a uma prioridade que o Prefeito deu em fortalecer essa área. A meta de Orçamento da Secretaria da saúde já está em R$ 260 milhões. Aumento repasse para o Fozprev”. Segundo ele, o Plano Plurianual – PPA está sendo construído e vamos encaminhar às Secretarias. Uma das preocupações do Prefeito é a melhora na questão”.

Marcaram presença: Secretário Municipal da Fazenda – Erton Neuhauss, Secretária Municipal de Meio Ambiente- Ana Biesek, Secretário Municipal de Assistência Social – Elias Oliveira, Secretário Municipal de Educação – Fernando Ferreira Souza Lima, Secretário de Administração – Ney Patrício; Secretário Municipal de Segurança Pública – Jussier Leite Superintendente do Fozprev- Aurea Fonseca. Os Vereadores: Rosane Bonho (PP), Tenente-coronel Jahnke (PTN), Kako (PTN) e os integrantes da Comissão Mista da Casa de Leis: Elizeu Liberato (PR), João Miranda (PSD), Jeferson Brayner (PRB), Celino Fertrin (PDT) e Marcio Rosa (PSD).

A respeito dos recursos para área da saúde, questionados em peso pela população, Erton Neuhaus, Secretário Municipal da Fazenda, ressaltou, “nossa previsão de aporte de recursos na saúde é de 26,38%, tenho certeza que muitos municípios gastam apenas os 15% que são obrigação legal. Temos uma limitação pelas nossas receitas, quem dá o tom do orçamento é a nossa capacidade de arrecadação”.

O Presidente da Comissão Mista, Vereador Elizeu Liberato (PR), afirmou que os “R$ 27 milhões previstos para Câmara representam 3,37%. Já implementamos diversas economias aqui desde janeiro deste ano, o que vai possibilitar aporte de recursos para outras áreas”.

Demandas Secretarias Municipais

O Secretário Municipal de Planejamento, Elsídio Cavalcante, destacou que “estamos passando por um momento de transição, o Executivo está trabalhando na captação de recursos federais. A gente precisa de gestão e pessoal na Prefeitura e de uma forma de aumentar a captação de recursos para chegarmos onde queremos”.

“Há necessidade de que sejam aumentados os aportes financeiros para podermos arcar com despesas de folhas dos aposentados. Temos uma média de 40 servidores aposentando mensalmente, temos uma preocupação com relação aos aportes para o Fundo Financeiro”, questionou a Superintendente do Fozprev, Áurea Fonseca.

“Nessa meta de Orçamento quase bilionária não é suficiente para atender nossa cidade. Então, caberá ao Prefeito, equipe de Secretários e Vereadores de achar mecanismos de fiscalização, de gestão, para que esses recursos sejam suficientes para atender a população”, afirmou o Vereador Tenente-coronel Jahnke (PTN). A Vereadora Rosane Bonho pontuou “o município está abalado diante de tanto confronto e embate político e infelizmente nossa cidade está hoje na UTI. É momento desastroso que a cidade de Foz do Iguaçu está passando, toda reconstrução dói”. “Temos de partir para construção e pensarmos no que podemos pensar e fazer de construtivo”, afirmou o Vereador Celino Fertrin (PDT). O Vereador Marcio Rosa (PSD) “foram inúmeros recursos que perdemos nas gestões passadas por falta de Administração”.

“É preocupação do governo atual a questão da saúde ocupacional, não só o professor, como diversas outras áreas. O servidor anda doente, desmotivado com baixa autoestima. Há vontade política do Prefeito em resolver as questões. Precisamos de vários profissionais, temos um engenheiro, na área da saúde, meio ambiente, várias áreas precisam de servidor. Precisamos de concurso público e agora não podemos fazer”, afirmou Ney Patrício, Secretário de Administração.

“Eu não tenho equipe, não temos fiscal. Estamos fazendo uma força-tarefa muito grande para atender os TACS, estamos fazendo um mutirão. Temos, ao menos, de 7 a 8 TACs para responder e se não fizermos o Prefeito vai começar a pagar multa”, enfatizou a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ana Biesek.

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Antonio Sappia, disse: qual a Foz do Iguaçu nós queremos? No esporte trabalhamos com pessoas saudáveis, mas com relação ao quadro de pessoal temos problemas também, sempre dependemos de outras Secretarias para podermos funcionar”.

“Esse aumento de 2018 de 15% para Assistência social, isso significa que vamos executar um orçamento que estava previsto para 2014. Isso demonstra o tamanho do desafio que temos para atender às demandas. Hoje deixamos de acessar cofinanciamento do governo federal recursos que permitiriam que fizéssemos concurso público. O impacto desse recurso de 2018 nós vamos sentir em 2019. É um trabalho de longo prazo. Fazer o diagnóstico social é uma prioridade para nós, precisamos saber em que local nós estamos. Isso é uma dívida com esse município de 12 anos. Faço um pedido a esta Casa de que o Orçamento da forma que construímos seja respeitado nessa Casa de Leis, porque nele estão postas as condições que precisamos de trabalho”.

O Presidente da Comissão Mista posicionou os Secretários a respeito da posição do Legislativo sobre as destinações das emendas parlamentares que alteram o Orçamento. “Para tranquilizar os Secretários das pastas, enfatizo que dialogamos que vamos usar 1,2% do Orçamento apenas, que correspondem às emendas impositivas e não serão retirados das Secretarias, tendo em vista que terá rubrica própria no orçamento para realizar remanejamento das emendas. Estamos trabalhando afinados com vocês e com o Município”, disse o Vereador Elizeu Liberato (PR).

“Em resposta à manifestação da Assistente Social do Ministério Público, o Secretário afirmou “concordamos com todas as demandas. Mas, também queria dizer que o Ministério Público também precisa dialogar com estado, parte desses recursos que você cobrou precisam de co-finaciamento do Estado. Contamos com o MP para que ele cobre do Governo do Estado suas responsabilidades”, destacou Elias Oliveira.

“Os números que foram apresentados, por exemplo o aumento de 9% para Secretaria de Educação, não estou satisfeito, mas já é um acréscimo. Não adianta termos esse volume de recursos se não conseguirmos administrar isso”, afirmou o Secretário Municipal da Educação, Fernando Ferreira de Souza Lima.

Tribuna Livre

Franciele Bogado, Assistente Social do Ministério Público, “Quando trabalhamos no MP lá estoura toda parte de violação de direito. O orçamento em relação à saúde é o que mais me preocupa. Algumas redes, como a de saúde mental não funciona. O município acaba perdendo um monte de recurso porque nossa saúde não está adequada. A população aumentou, os bairros aumentaram muito, alguns locais não existem nem mapeamento para saber como está a situação de saúde. População doente não produz e aumenta número de atendimentos dentro da Prefeitura. Estamos com uma população realmente adoecida e com uma situação precária, nossa população passa fome e não tem onde morar. Precisa ter sistema informatizado intersetorial em que as Secretarias dialoguem”.

Beatriz Alves dos Santos Silva, Advogada do Centro de Direitos Humanos e Memórias Popular, “o que eu queria propor aqui é que a gente comece a discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação ao gasto de pessoal. Pelo o que vemos, o município está precisando de médicos, enfermeiros e o município não pode contratar. A gente sente que o Poder Público está sendo cerceado de atender às demandas da população porque temos uma legislação que impede”.

Joel Gerling, Presidente Conselho Tutelar I, “uma preocupação nossa é com a construção de novas escolas e Cmeis. Mudaram algumas famílias para região norte mas não foi dada infraestrutura a essas famílias, como escola. Precisamos aportar recursos para nossas instituições, como Guarda Mirim, Caia, Afa, construção de novas escolas. Quando o Conselho Tutelar atende uma criança que está em risco e encaminha para instituição e a instituição não pode atender, vocês não sabem da nossa decepção. Nossos adolescentes quando os encontramos em situação de surto, nós não temos vagas para eles nos Hospitais, precisamos cuidar da população, da nossa cidade”.

Janice Gallert, Representante do Conselho Municipal de Educação, “minha dúvida é com relação ao PPA, como está sendo construído e também precisamos saber com relação à saúde das nossas crianças”.

Com CMFI