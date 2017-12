NOVOS ABRIGOS DE ÔNIBUS ATENDEM DEMANDA DO CORREDOR TURÍSTICO

Avenida das Cataratas está recebendo abrigos para atender trabalhadores e turistas

O Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, segue instalando novos abrigos de ônibus na cidade. Nas últimas semanas, 67 abrigos do modelo amarelo foram instalados e outros 25 abrigos do modelo verdes seguem sendo implantados. A medida visa oferecer mais conforto, comodidade e segurança aos usuários do transporte público.

Ontem (21), o Foztrans iniciou a instalação dos abrigos verdes na BR-469 (Av. Das Cataratas), em todo o trecho da rodovia serão instalados oito novos abrigos. Atendendo uma reivindicação antiga, foi instalado o abrigo em frente ao Parque das Aves, que servirá aos trabalhadores e centenas de turistas que utilizam o transporte público diariamente. Apesar do local ser uma rodovia federal, o município conseguiu junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a autorização para instalar esses abrigos.

De acordo com o Foztrans, a previsão é que no primeiro trimestre de 2018, mais de 90 abrigos sejam instalados.

(Com pmfi)