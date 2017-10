NOVO VOO ENTRE ASSUNÇÃO E CAMPINAS PODE TRAZER MAIS TURISTAS À TRÍPLICE FRONTEIRA

Morar na tríplice fronteira tem muitas vantagens. Ter à disposição três aeroportos para viajar para vários destinos nacionais e internacionais, é uma delas. Por isso, quando há notícias de novos voos para qualquer um dos terminais aéreos, a gente comemora e divulga.

A empresa aérea Amaszonas del Paraguay, anunciou que terá um voo diário de Assunção (Paraguai) para Campinas, a partir de 02 de janeiro de 2018.

A capital paraguaia é um hub (centro de conexão) para vários destinos. De lá, saem dois voos diários para Cidade do Leste, cidade vizinha aqui de Foz do Iguaçu, Buenos Aires (ARG) e Montevidéu (URU), e três vezes por semana para Salta (ARG) e para Iquique (CHI). A empresa também opera voos diários para Santa Cruz de la Sierra (BOL), onde é possível conectar-se com outros destinos do grupo, como La Paz, Cochabamba, Sucre e Uyuni.

Isso significa que os residentes do interior de São Paulo terão mais opções para chegar à Terra das Cataratas, além de possibilitar que os moradores da nossa região possam aproveitar para viajar à outros destinos internacionais e para a região paulista. O potencial é grande, levando em consideração que quase 10 milhões de pessoas vivem num raio de 80 km do aeroporto de Campinas.

A nova rota será realizada em um jato Bombardier CRJ 200, com capacidade para 50 passageiros.

COTA DE COMPRAS

Os turistas brasileiros que vão para o Paraguai de avião recebem uma cota de U$500, o que pode ser vantajoso. Visto que a cota via terrestre é U$ 300. Além disso, ao voltarem pelo aeroporto internacional ainda ganham uma cota extra que pode ser consumida no duty free.

Ciudad del Este conta hoje com vários hotéis de rede como o brasileiro Bourbon e o internacional Nobile.