Novo terremoto de magnitude 6,2 abala área central do México

Um novo terremoto de de 6,1 graus na escala Richter foi registrado na manhã deste sábado (23) na área central do México, informou o Serviço Sismológico Nacional do país. O epicentro foi em Union Hidalgo, no estado de Oaxaca, que já foi atingido por dois fortes tremores neste mês. Já o Serviço Geólogico dos Estados Unidos (USGS) afirmou que o tremor foi de 6,2 graus na escala Richter. As diferenças ocorrem pelos institutos usarem métodos diferentes de cálculo.

O México ainda está trabalhando na busca por sobreviventes do tremor do último dia 19 que, segundo dados atualizados neste sábado, matou 298 pessoas. As vítimas fatais estavam na capital do país, a Cidade do México (160), e nos estados de Morelos (73), Puebla (45), Estado do México (13), Guerrero (6) e Oaxaca (1).

Além disso, a Procuradoria-Geral do México confirmou que um helicóptero que atuava na ajuda às pessoas afetadas em áreas isoladas tanto no dia 19 como no dia 8 – que matou outras 98 pessoas – caiu durante o voo. Um dos tripulantes morreu e as outras sete pessoas a bordo sofreram ferimentos.

Quando uma região é atingida por um forte terremoto é normal que ocorram as chamadas “réplicas”, que normalmente são de baixa intensidade, mas que podem ser quase tão fortes quanto o tremor inicial. No México, o sismo do dia 19 foi de 7,1 graus segundo o USGS – de 6,8 segundo os mexicanos.

No entanto, de acordo com especialistas, os dois terremotos registrados com 11 dias de diferença não estavam interligados, sendo fenômenos diferentes.

