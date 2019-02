NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA REDUZIRÁ O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM FOZ

Equipamentos começaram a ser instalados em 25 pontos estratégicos da cidade

Começou nessa semana a instalação dos radares que irão compor o novo sistema de fiscalização eletrônica no sistema viário. O objetivo do Foztrans (Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu) é reduzir o número de acidentes e mortes nas vias, especialmente nos cruzamentos centrais. Ao todo, 25 pontos estratégicos da cidade receberão os aparelhos.

“Experiências em todo o mundo demonstram que um dos meios mais eficazes para reduzir o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito é a adoção de um programa de fiscalização eletrônica”, explica o superintendente do instituto, Fernando Maraninchi. “Da mesma forma, o sistema possibilita a coleta de dados estatísticos para formulação de novas medidas preventivas, que contribuam para a qualidade de vida dos motoristas e a segurança no trânsito”, ressaltou.

Os novos equipamentos registrarão o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e o trânsito de veículos pesados em locais proibidos.

As informações serão armazenadas no Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI), na sede do Foztrans, onde estão instalados computadores, monitores e impressora multifuncional, bem como toda a infraestrutura de aplicativos e serviços de conexão necessários à execução das atividades relativas ao processamento das imagens, geração de AITs (autos de infração de trânsito) e operação do sistema.

Funcionamento

Os radares entrarão em funcionamento somente quando todos estiverem instalados e testados – previsão de 30 dias. O início da operação será devidamente divulgado pelo Foztrans através de seus canais oficiais, bem como a lista com todos os locais onde os equipamentos estarão posicionados.

“É Importante ressaltar que os locais serão devidamente sinalizados com placas indicativas de fiscalização eletrônica, no intuito de avisar o usuário que determinada via está sendo monitorada”, ressaltou Fernando.

A empesa Quality Flux Automação e Sistemas foi a vencedora da licitação e é a responsável pela instalação do sistema. Ela também será a responsável pela manutenção dos equipamentos pelo período de 30 meses. O investimento do município é de R$ 3 milhões.

Confira os locais que serão monitorados:

Medidor de velocidade fixo:

– Avenida das Cataratas, próximo ao nº 2.000 (sentido centro)

– Avenida Cataratas, próximo ao nº 1.567 (sentido Cataratas)

– Avenida JK, nº 1.700 Avenida JK, nº 1.755

– Avenida Paraná, nº 2.340

– Avenida Morenitas, próximo ao nº 1.683

– Avenida Paraná, próximo ao viaduto (sentido bairro)

– Avenida Paraná, próximo ao viaduto (sentido centro)

– Avenida Andradina, nº 2.900 (sentido Unioeste)

– Avenida Andradina, nº 984 (sentido centro)

– Avenida Costa e Silva, nº 1.396 (sentido BR-277)

– Avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestres:

– Avenida Costa e Silva, próximo ao nº 1.850 (sentido rodovia)

– Avenida Costa e Silva, próximo ao nº 1.655 (sentido centro)

Avenida JK, próximo ao nº 3.897

– Avenida JK, próximo ao nº 1.124

– Avenida JK, no cruzamento com a Avenida República Argentina

– Avenida JK, no cruzamento com a Avenida José Maria de Brito

– Avenida Paraná, próximo ao nº 3.450

– Lombada eletrônica: Avenida das Cataratas, próximo ao nº 3.200

– Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo ao nº 1.365

– Avenida das Cataratas, próximo ao nº 569

– Avenida JK, próximo ao nº 200

– Avenida JK, próximo ao nº 3.850 (viaduto sentido bairro)

– Avenida JK, próximo ao nº 4.437 (viaduto sentido centro)

– Rua Sérgio Gasparetto, nº 460

(Com AMN)