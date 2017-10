NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE FOZ TOMA POSSE

O Investigador da Polícia Civil, Reginaldo José da Silva tomou posse na manhã desta sexta-feira (27) como o novo Secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu. Reginaldo traz da Polícia Civil larga experiência e assegurou que uma das primeiras medidas no Município será trabalhar uma forma transparente de conversar com sindicatos, associação, todos os servidores e conselhos para fazer um trabalho de “policiamento comunitário com cidadania”.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Chico Brasileiro, o vice-prefeito, Nilton Bobato, representantes das forças de segurança da cidade, secretários e diretores municipais, o presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Quadros e o efetivo da Guarda Municipal.

Para o prefeito, a escolha de Reginaldo se deve por sua experiência tanto na GM quanto na Polícia Civil. De acordo com Brasileiro, já estão previsto para o orçamento de 2018 um investimento em novos veículos, equipamentos, no sistema videomonitoramento, tudo para melhor o serviço da corporação e trabalho de enfrentamento à violência, ao crime e na promoção da segurança pública da cidade.

Histórico

Reginaldo José da Silva, servidor público estadual, exercia a função de chefe do departamento de furtos e roubos da 6ª SPD e ocupa o cargo de Secretário de Segurança Pública, cargo deixado pelo servidor Jussier Leite que estava no comando há 10 meses de forma cumulativa e interina.

Além de sua experiência na Polícia Civil, Silva, cedido pelo Governo do Estado, pretende resgatar todo seu conhecimento como Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, pois serviu na corporação durante 20 anos.

Reginaldo José da Silva entrou para a Guarda Municipal em 1994, foi um dos fundadores da Escolinha de Trânsito do Foztrans, atuou na Defesa Civil, Divisão de Trânsito, foi Diretor da Guarda Municipal e Diretor da Corregedoria da Guarda Municipal.

