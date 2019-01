NOVO PRESIDENTE DA COPEL TOMA POSSE

O novo presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, assinou nesta terça-feira (8) o termo de posse. Ele foi eleito para o cargo em reunião realizada pelo Conselho de Administração da Copel (CAD), também nesta terça. Além do presidente, outros dois novos diretores assumiram cargos.

“É um orgulho poder liderar uma empresa que é referência para todos os paranaenses. Eu sei que o principal ativo da Copel é seu corpo técnico de alto nível, que veste a camisa e tem sangue laranja. Fico muito feliz de poder fazer parte deste time e chego com humildade para aprender e muita disposição para trabalhar”, afirmou o presidente.

Daniel Pimentel Slaviero foi escolhido pelo governador Ratinho Júnior por sua experiência em gestão e o perfil adequado para encabeçar os desafios que serão enfrentados pela empresa nos próximos anos.

O novo presidente enfatizou que o ganho de eficiência e a redução de custos serão a marca de sua gestão. “Tenho consciência da responsabilidade que é presidir a Copel e o papel da empresa no desenvolvimento do Paraná e do Brasil. Por isso, agradeço muito ao governador Ratinho Júnior por ter me confiado esta missão”.

“O Daniel está entrando numa ótima empresa, com profissionais muito competentes, que prestam um excelente serviço. Certamente ele tem uma grande contribuição para trazer à Copel”, disse o presidente do CAD, Maurício Schulman.

Experiência em gestão

Daniel Pimentel Slaviero é formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Escola de Negócios Kellogg, da Universidade Northwestern, e pela Universidade de Harvard, ambas nos Estados Unidos.

Com longa experiência em gestão, iniciou sua carreira bem jovem no Grupo Paulo Pimentel. Começou como trainee até tornar-se diretor-executivo. Em paralelo, ele ocupou a presidência da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) por 10 anos, durante quatro mandatos.

Em 2010, Daniel tornou-se diretor-institucional do Grupo Silvio Santos e diretor-geral do SBT, em Brasília. Sete anos depois assumiu a direção executiva de todas as emissoras regionais do SBT.

Novos diretores

O novo diretor-adjunto da presidência, David Campos, e o novo diretor-jurídico e de Relações Institucionais (DRI), Eduardo Vieira de Souza Barbosa, também assinaram os termos de posse nesta terça-feira.

Campos é jornalista com ampla experiência no setor público. Profissional concursado da Prefeitura de Curitiba, já ocupou cargos municipais e estaduais e foi responsável pela implantação de diversas politicas públicas com foco em comunicação institucional e diversas outras campanhas e serviços públicos voltados à população.

O diretor da DRI é advogado e fundador do escritório Vieira Barbosa & Carneiro, especializado em Direito Público, Constitucional, Contratos, Societário e Direito Empresarial. Entre outros cargos, Barbosa é membro do Conselho de administração da Junta Comercial do Paraná, além de membro Colégio de Vogais e da Comissão de Procedimentos de Leilões da instituição. É também professor do Centro de Estudos da Administração Pública, destinado à capacitação de servidores públicos.

(Com AEN)