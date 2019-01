Novo portal da UNILA entrou em funcionamento neste sábado (12)

Desde sábado (12), quem acessar o site da UNILA vai se deparar com um layout totalmente diferente do que estava no ar desde 2012. O portal foi completamente reformulado, levando-se em consideração as necessidades e o crescimento da Universidade nos últimos anos. O novo site estará acessível através do endereço https://portal.unila.edu.br.

O site é o principal veículo de comunicação da Universidade, abarcando tanto informações institucionais quanto conteúdos de serviço à comunidade acadêmica, além da seção de notícias sobre a UNILA. Tendo em vista a necessidade de modernização e atualização tecnológica, a Secretaria de Comunicação Social (SECOM) e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTIC), em parceria, elaboraram o projeto, com o foco principal de melhorar a usabilidade e tornar a navegação mais intuitiva para o usuário.

De acordo com a publicitária Priscilla Domingues, responsável pelo projeto na SECOM, o processo envolveu diversas etapas, como “pesquisa com públicos internos e externos, análise de acessos, reorganização de conteúdos e estudos de usabilidade e navegabilidade; tudo isso, reunido em um layout mais moderno e responsivo”.

As principais diferenças que o usuário vai encontrar dizem respeito à arquitetura da informação: o novo portal leva em conta os conteúdos mais buscados por cada público, e os apresenta de maneira simplificada e com menor necessidade de cliques. Além disso, atende às exigências legais de acessibilidade, além de ser responsivo às mais diferentes plataformas – desktop, tablet e smartphone.

Na prática, significa que, externamente, ficará mais fácil para a população interessada em qualquer informação ou serviço da UNILA encontrar o conteúdo no site. Internamente, houve também um ganho para diversas áreas administrativas que não possuíam páginas próprias e, agora, terão um espaço mais adequado às suas necessidades.

Conforme o técnico em Tecnologia da Informação responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, João Pedro dos Santos Thomé, o site foi trabalhado com base no Portal Institucional do Governo Federal, que já é utilizado por diversos órgãos públicos brasileiros. “Além da responsividade, outro ganho é que o CMS de código aberto Plone é extremamente rápido, seguro e expansível, e possui um sistema de workflow que faz com que seu uso cotidiano seja muito mais simples e eficiente”. A ferramenta também tem a vantagem de ser completamente gratuita e estar em constante atualização.

Transição

Durante o período de transição, o site antigo ainda estará no ar, de forma que nenhuma informação seja perdida e o histórico dos conteúdos possa estar acessível a quem tiver interesse – porém, não será mais atualizado a partir deste dia 12. Posteriormente, funcionará apenas o endereço novo.

(Com UNILA)