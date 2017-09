Novo hotel de Foz abre quase 100 vagas de emprego

O Grupo Recanto anunciou nesta quinta-feira (31), a abertura de quase 100 vagas de emprego em 15 áreas para o empreendimento Vivaz Cataratas Hotel & Aquaparque Resort, antigo Hotel Panorama, localizado na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu.

As entrevistas para as vagas serão realizadas em quatro etapas. A primeira acontece no dia 12 de setembro, para os interessasos em trabalhar na recepção e mensageiro. A segunda etapa será no dia 14 de setembro, para os interessados em trabalhar como camareira, zeladoria, lavanderia e governanta.

No dia 18 de setembro será a vez das entrevistas para garçons, cuim, barman e maítre. E a última etapa das entrevistas no dia 21 de setembro, para a área da confeitaria, chef, saladeira e steward. Os interessados em trabalhar na nova unidade da rede deverão comparecer munidos de currículo e carteira de trabalho.

Todas as quatros etapas das entrevistas serão realizadas no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, localizado na Avenida Costa e Silva, 3500, sempre às 14h30 nas datas informadas, pela entrada de serviço.

