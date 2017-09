NOVO BANCO DO EMPREENDEDOR É INAUGURADO EM FOZ DO IGUAÇU

Nesta quarta-feira (14), o prefeito Chico Brasileiro esteve na solenidade de inauguração do novo Banco do Empreendedor em Foz do Iguaçu. A nova sede foi inaugurada em um imóvel cedido pela Prefeitura que fica localizado na Av. Brasil, Nº 1388 (ao lado da Delegacia da Mulher e do Turista, em frente ao Banco do Brasil).

Com uma estrutura física ampliada, o banco contará com um maior número de funcionários. Os serviços oferecidos aos microempreendedores também serão ampliados. A reestruturação faz parte da nova política de incentivos aos micro e pequenos negócios da cidade. A reforma da nova sede foi financiada pela sociedade civil organizada.

“Todas essas ações positivas são resultados de muitas parcerias, no serviço público não basta ter orçamento, mas, é essencial ter paixão e garra para fazer boas ações em prol da população”, disse o prefeito.

PRESENÇAS

O vice-prefeito Nilton Bobato, vereadores, secretários municipal e estadual, representantes do SEBRAE, Fomento Paraná e da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) prestigiaram a solenidade de inauguração.

CONCEITO

O Banco do Empreendedor é um programa de crédito orientado que tem por objetivo financiar os pequenos empreendedores para que eles possuam mais capacidade de produção e geração de emprego.

Atualmente, o Banco trabalha com linhas de créditos e taxas de juros de 1,26% ao mês e com o prazo de até 36 meses para o pagamento do empréstimo. Após a solicitação do crédito, o financiamento é liberado em até 20 dias úteis. O valor do empréstimo varia de acordo com a característica do solicitante.

CRÉDITO

Os microempreendedores individuais têm acesso à linha de crédito com valor de R$ 700,00 à R$ 20.000,00. Os interessados devem apresentar uma relação de documentos da atividade, proprietário e um avalista na primeira operação. O financiamento pode ser parcelado em até 36 meses. As pequenas, médias e grandes empresas também podem a aderir à linha de crédito do Banco do Empreendedor. A única diferença em relação aos microempreendedores é o valor do crédito, que vai de R$ 20.001, 00 até R$ 1,5 milhão.

HISTÓRICO

Foz que possui uma população estimada em 256,088 mil habitantes tem se destacado no microcrédito. Em 2016 houve R$ 1.138.150,46 em contratações, enquanto Curitiba que tem 1,7 milhão de habitantes realizou contratos que somaram R$ 826.643,22. Nos últimos anos seis anos, o Banco do Empreendedor fechou contratos que somam mais de R$ 3 milhões em créditos para empreendedores na cidade. O histórico aponta crescimento nos empréstimos gerados, saltando de pouco mais de R$ 150 mil em 2011 para mais de R$ 1 milhão e 100 mil no ano passado.

EMPRÉSTIMOS ANO A ANO:

2011: R$ 159.174,29

2012: R$ 287.666,00

2013: R$ 277.879,97

2014: R$ 510.294,41

2015: R$ 1.105.642,26

2016: R$ 1.138.150,36

Com PMFI