Sistema Prisional; Novas cadeias públicas abrirão mais 3 mil vagas no Paraná

Licitação das unidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guaíra Londrina foi autorizada pela governadora Cida Borghetti nesta última quinta-feira (20). Somadas a outras unidades em construção e em reforma, chegará a seis mil novas vagas no Estado.

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta quinta-feira (20) a licitação para construção de quatro novas cadeias públicas no Estado, em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina. Serão criadas cerca de 3 mil vagas no sistema prisional do Estado. São unidades de entrada no sistema, cada uma com 752 vagas. O edital de licitação será publicado ainda nesta quinta-feira em Diário Oficial.

O investimento previsto para as obras é de R$ 84 milhões. Os recursos fazem parte do montante liberado pelo Governo Federal que foram recuperados pelo governo do Estado em maio, deste ano.

“São recursos expressivos que o Paraná estava perdendo. Logo que assumi o Governo do Estado criei a Secretaria de Administração Penitenciária e dei a missão de resgatar os processos. Com diálogo e muito trabalho hoje podemos concretizar o atendimento a essa demanda, tão aguardada”, afirmou a governadora.

Ela destacou que a autorização de licitação é resultado da força tarefa das equipes das secretarias de Administração Penitenciária e da Segurança Pública de Segurança, da Procuradoria-Geral do Estado e da Paraná Edificações. A previsão de entrega das obras é de um ano e meio. “São as maiores obras do sistema prisional do Estado”, declarou o presidente da Paraná Edificações, Fernando Camargo.

Penitenciárias

O secretário de Administração Penitenciária, coronel Hélio de Oliveira Manoel, afirmou que há projeção de criação de outras 3 mil vagas com as obras que já estão em andamento. Foram retomadas as obras de construção da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu e de Campo Mourão, que já está em fase final. Também estão em andamento as obras de construção da penitenciária de Piraquara e a ampliação de Piraquara II. “Com estas unidades, somadas às quatro novas autorizadas pela governadora, vamos criar seis mil vagas efetivas no sistema prisional do Paraná”, disse o secretário. No total, o programa abrange 14 obras de construção, reforma e ampliação de unidades prisionais, que abrirão mais de sete mil vagas no sistema.

(Com AEN)