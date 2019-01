NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA TOMA POSSE PARA O BIÊNIO 2019/2020

Novo presidente, Beni Rodrigues, afirmou que a sociedade pode esperar transparência ainda maior no Legislativo e portas abertas

Com a presença do vice-prefeito Nilton Bobato e também de servidores, secretários municipais, assessores e familiares, a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu foi empossada na manhã desta terça-feira, 1º de janeiro, para o biênio 2019/2020. Beni Rodrigues (PSB) assumiu a presidência do Legislativo tendo Nanci Rafagnin Andreola (PDT) como primeira vice-presidente; João Miranda (PSD) como segundo vice-presidente; Rosane Bonho (Progressista) primeira-secretária; e Edson Narizão (PTB) segundo-secretário. O ato transcorrido em clima de tranquilidade foi presidido pelo vereador Rogério Quadros (PTB) que encerrou o mandato de dois anos.

Após a composição da mesa, o ato de posse foi lido pela servidora da Câmara, Karen Maran Tenerello e em seguida assinado pelos membros eleitos no último dia 18 de dezembro. Em pronunciamento, Beni Rodrigues, declarou que “a partir de hoje vocês podem ter certeza de muito trabalho da mesa diretora pelo Município de Foz do Iguaçu. Quero ser um excelente presidente, mas para isso vou precisar do apoio de cada um da mesa diretora, dos demais vereadores, dos servidores de carreira, demais integrantes da casa e a imprensa”.

Avanços na transparência

O novo presidente agradeceu a presença da família e da equipe de trabalho no ato de posse. Afirmou que a sociedade pode esperar transparência ainda maior no Legislativo e portas abertas. “Estou à disposição de cada um de vocês com 100% de transparência. Quero aproveitar as boas ideias de todos que se prontificarem a ajudar. Que venham nos procurar para que possamos transformar essas ideias em indicações, requerimentos e projetos de lei. Vamos procurar atender principalmente os bairros mais necessitados. Todos os dias estaremos cobrando melhorias para a nossa cidade”, reforçou Beni Rodrigues.

Dentre as prioridades da atuação parlamentar, o novo presidente adiantou que o Legislativo cobrará melhorias em áreas como a saúde. “O Município tem um orçamento para este ano de R$ 1,1 bilhão sendo R$ 293 milhões para a saúde e dentro disso vamos sim cobrar as melhorias que a população necessita”, anunciou.

“Faremos um grande trabalho”, diz Nanci

A primeira vice-presidente, Nanci Rafagnin Andreola, completou que a população pode esperar seriedade na atuação da nova mesa. “Vamos agir para que se economize ao máximo e ajudar a cidade a crescer. Na saúde, por exemplo, ainda faltam leitos e temos muita coisa para melhorar. Faremos um grande trabalho e a sociedade pode confiar. Não vamos envergonhar nossa cidade. Aliás, desde 2017 temos um portal da transparência que cumpre todas as normas e o cidadão pode acompanhar todas as ações”, lembrou Nanci.

Para o vereador Marcelinho Moura (Podemos), o momento é de consolidação de uma nova fase iniciada em 2017 na Câmara de Vereadores e no Poder Executivo. “A cidade está em recuperação e não estamos pensando em pleito eleitoral para nos mover. O que faz a gente trabalhar é a necessidade da população e o que ela espera da atuação legislativa com transparência, legalidade e dignidade. Estamos confiantes no trabalho da nova mesa e estaremos aqui para acompanhar, apoiar e também cobrar resultados”, opinou Marcelinho Moura.

Defesa da coletividade

Falando como representante do Poder Executivo, o vice-prefeito Nilton Bobato desejou que a nova mesa diretora continue “a cumprir o belo trabalho que agora se encerra da mesa diretora comandada até então pelo vereador Rogério Quadros. O Município deve muito ao trabalho desenvolvido por esta Câmara de Vereadores. É esse trabalho que resulta em todos os avanços que o Município conquistou até agora. Desejamos ao vereador Beni toda a sorte. Terá no Executivo um parceiro, mas acima de tudo com respeito fundamental a todas as decisões que a Câmara tomar. Que seja um mandato profícuo em defesa dos interesses da população de Foz do Iguaçu”.

Aproveitando a oportunidade, Rogério Quadros, agradeceu pela oportunidade de comandar o Legislativo por dois anos. “Agradeço a todos que confiram no nosso trabalho. Os resultados alcançados até aqui não foram de uma pessoa só, mas sim de um trabalho coletivo, onde os colegas vereadores e vereadoras tiveram um papel fundamental. Foram dois anos de ações em prol da coletividade e os resultados apareceram. Desejo toda a sorte à nova mesa diretora na certeza de que a sociedade espera a continuidade desse trabalho”, afirmou Rogério Quadros.

(Com CMFI)