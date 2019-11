NOTA PARANÁ MUDA E PASSA A TER ATÉ PRÊMIO MILIONÁRIO. ENTENDA!

O programa Nota Paraná (que devolve dinheiro para quem coloca CPF na nota fiscal) vai sair de um cenário em que distribuía 250 mil bilhetes premiados por mês para passar a ter 41 mil sorteados mensais

Ainda que os valores sejam maiores, com a possibilidade de levar uma bolada de R$ 1 milhão, vai ficar menos provável ganhar créditos adicionais.

É que 239 mil bilhetes premiados eram de R$ 10. Apesar do valor baixo, os milhares de prêmios pequenos tinham uma importante função: como o resgate só pode ser feito se for superior a R$ 25, um prêmio de R$ 10 poderia ajudar a completar a cifra. Mas o governo do Paraná decidiu que, a partir de agora, serão 40 mil prêmios de R$ 10.

“Além disso, antes das resoluções publicadas em diário oficial na sexta-feira (8), as chances de concorrer eram maiores. É que bilhetes eram gerados, para concorrer, a cada R$ 50 em compras. Agora, somente a cada R$ 200 em compras é que serão gerados bilhetes. A primeira nota fiscal do mês, independentemente do valor, continuará rendendo um bilhete.

Como será o Nota Paraná em 2020?

A partir de março, todo mês será sorteado R$ 1 milhão como prêmio principal, dois prêmios de R$ 200 mil, 100 prêmios de R$ 10 mil e mais 40 mil prêmios de R$ 10. Esses valores valem apenas para os consumidores. Para entidades assistenciais, todo mês serão dois prêmios de R$ 100 mil cada, 100 prêmios de R$ 10 mil e ainda 1 mil prêmios de R$ 1 mil.

Como funcionava antes

“Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho, setembro e novembro são distribuídos 250 mil prêmios nos seguintes valores, sendo um de R$ 50 mil, um de R$ 30 mil, um de R$ 20 mil, 30 de R$ 1 mil, 200 de R$ 250, 2 mil de R$ 50, 8.233 de R$ 20, 239.534 de R$ 10,00, totalizando R$ 2,84 milhões. Nos meses de maio, junho, agosto, outubro e dezembro são distribuídos R$ 250 mil em prêmios, sendo um de R$ 200 mil, um de R$ 120 mil, um de R$ 80 mil, 30 de R$ 1 mil, 200 de R$ 250, 2 mil de R$ 50, 8.233 de R$ 20, 239.534 de R$ 10, totalizando R$ 3,14 milhões.

(Com Tribuna)