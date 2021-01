NOSSO LIBERTADOR

Jesus pode nos libertar da maldade e nos dar uma vida nova cheia de bênçãos e louvores a Deus.

“Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor! De modo que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado.”

(Romanos 7:24-25)

Com as nossas palavras, machucamos e magoamos as pessoas que amamos. Quem pode nos libertar dessas realidades amargas e limitadores que temos?

Mesmo manchados pelo pecado e morte, seres humanos são criados na imagem de Deus e formados no ventre materno com seu soberano cuidado. Mas nos esbarramos com a cruel realidade da nossa fraqueza e fracasso.

Não conseguimos ser como Deus no seu atributo mais marcante – a santidade. Pecamos. Somos rebeldes. Falhamos. Fazemos o que sabemos que não devemos. Negligenciamos as questões mais importantes da vontade de Deus e questionamos o trivial.

Louvor e aleluias a Jesus porquê Ele pode nos libertar! Confiemos nele como nosso Messias e Salvador.

OREMOS:

Senhor Deus, eu sei que o pecado está no mundo, e existe uma força contrária que tenta me desviar do caminho certo, uma força que atua sobre a minha carne e tenta me afastar dos planos do Senhor. Mas eu louvo e glorifico ao Senhor, pela vida nova que Jesus me deu. E eu agradeço pelo Seu amor e poder, que tem me ajudado a vencer os desejos da carne e as obras do mal. Obrigado Senhor pela Sua bondade, pela Sua misericórdia e Sua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém!