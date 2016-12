VEREADORES REELEITOS E PRESOS DE FOZ PODERÃO PERDER O MANDATO 2017

DA ORAÇÃO DE FIM DE ANO DA PREFEITA EM EXERCÍCIO DE FOZ

Por tudo o que ocorreu, ocorre e pelo que ainda será revelado pela Operação Pecúlio em Foz do Iguaçu, a carta da prefeita em exercício da cidade, Ivone Barofaldi (PSDB), só poder começar assim: “Pai, afasta de mim esse cálice…”.

NOSSA OPINIÃO: CONTRATO DA COLETA DO LIXO DE FOZ PRECISA SER RESCINDIDO

Tornou-se público nos documentos divulgados da Operação Pecúlio, que haveria pagamento, pelo contrato da coleta do lixo da cidade, de vultuosa propina mensal da empresa Vital para políticos corruptos de Foz do Iguaçu. Sendo assim, uma Ação Civil Pública deverá ser apresentada no Judiciário pedindo o cancelamento do tal contrato, bem como para que os valores pagos de propina retornem aos cofres municipais em benefício da população, afinal, se houve propina, isso só foi possível a superfaturamento dos respectivos serviços.

NOSSA OPINIÃO 2: CONTRATO DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ PRECISA SER RESCINDIDO

Fundamento nas mesmas razões que nos levam a defender o fim do contrato da coleta do lixo na cidade e a devolução para o erário dos iguaçuenses do respectivo dinheiro usado na corrupção de políticos, também defendemos a rescisão judicial do contrato do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, assinado pelo governo do ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi e mantido desde então, contrato esse que, há muito (bem antes da Operação Pecúlio), já era alvo de denúncias. Com as recentes revelações da Pecúlio, é inadmissível a continuidade do famigerado contrato.

EDIS REELEITOS/PRESOS DE FOZ PODERÃO PERDER MANDATO 2017

Vereadores Rudinei de Moura (PEN), Luiz Queiroga (DEM), Edílio Dall A’gnol (PSC), Darci do DRM (PTN) e Anice (PTN), poderão ter reeleição cassada por quebra de decoro

E não será somente o encarceramento, por acusação de corrupção, que os 06 vereadores reeleitos em Foz do Iguaçu (Rudinei de Moura, Luiz Queiroga, Edílio Dall A’gnol, Darci do DRM e Anice) neste ano terão que enfrentar a partir do começo de 2017. Explicamos. Foram muito bem fundamentadas as denúncias que Ministério Público Federal apresentou no Judiciário contra esses edis, dos quais, até agora, o único que está solto é Beni Rodrigues.

Tão robustas foram os argumentos apresentados pelo MPF, que a Justiça Federal determinou a prisão dos mesmos e, assim, sob o olhar atento e pressão da sociedade civil local, deverá ser instaurado procedimento no Conselho de Ética da Câmara local (Comissão Processante) por quebra de decorro contra os mesmos, o que, tudo indica, poderá resultar na cassação do novo mandato dos mesmos.

RÁDIO PEÃO TAMBÉM DIZ QUE 6 VEREADORES REELEITOS/PRESOS PELA PECÚLIO EM FOZ PODERÃO PERDER NOVO MANDATO SE NÃO FOREM EMPOSSADOS LOGO



Na noite desta quarta-feira (21-12), está coluna foi contatada por alguns suplentes de vereador da atual e da futura Legislatura da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, quando nos foi questionado, dentre outras coisas, se procede a informação de que haveria um prazo legal para a posse dos vereadores, prazo esse que seria de 15 dias (a contar do dia primeiro de janeiro de 2017).

Como não soubemos responder o que nos foi perguntado, mas também ficamos intrigados com o tal questionamento, hoje levaremos a dúvida para alguns especialistas em direito eleitoral, em que pese, a princípio, não crermos em tal possibilidade.

NINGUÉM VIU – ORÇAMENTO 2017 DE FOZ APROVADO PELA CÂMARA, NÃO ATENDERÁ A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Confessamos que somente ontem tivemos tempo de dar uma olhada em parte do teor do Orçamento Municipal de Foz do Iguaçu para 2017, o qual foi aprovado pelos edis suplentes dos vereadores presos pela Operação Pecúlio. No pouco que vimos, percebemos que o Orçamento da Câmara Municipal para o ano que vem não atende ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo apuramos na peça orçamentária 2017, o gasto projetado de pessoal do Legislativo local, supera, salvo melhor juízo, em cerca de R$ 3 Milhões, o teto de comprometimento de 70% do orçamento total, limite máximo esse imposto pela LRF.

Em suma, deverá haver corte dos valores previstos com salários de cargos comissionados, ou seja, tudo indica que serão reduzido o número de pessoas contratadas sem concurso (os CC’s) no Legislativo local. Pelo visto, o certo foi escrito por linhas tortas…

“ÉPRÁCABÁ” – ORÇAMENTO DE FOZ FOI APROVADO COM ERRO NO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Que os suplentes dos vereadores presos de Foz não tenham visto o “furo” no orçamento da Câmara Municipal, tudo bem, afinal, além de “marinheiros de primeira viagem”, eles tiveram menos de 24 horas para examinar a complexa peça orçamentária do município, mas não dá para passar batido a falha dos vereadores “macacos velhos”, em especial os que estão soltos, Nilton Bobato (PCdoB), Gessani da Silva (PP) e Dilto Vitorassi (PV), que não viram e, assim, não corrigiram, em tempo hábil, o erro na elaboração do Orçamento 2017 do Legislativo local.

Destacamos que o prazo legal esse que citamos, o foi quando não havia ainda nenhum vereador preso pela Operação Pecúlio. Portanto, tomara que incompetência dos vereadores iguaçuenses tenha sido somente em relação ao Orçamento do Legislativo…

PARANÁ – GOVERNADOR BETO RICHA ENTRE AS CRUZES E AS ESPADAS

Muita habilidade política deve ser o que o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), mais deseja para ele em 2017, afinal, não haverá outra forma de “administrar” fortes aliados políticos seus que estão de olho na sucessão dele na chefia do Executivo paranaense.

Ratinho Júnior (PSD), Cida Borghetti (PP) e, mais recentemente, Osmar Dias (ainda no PDT, mas, tudo indica, de malas prontas para migrar para o PSB), são nomes de peso na disputa para governador e todos eles, claro, querem o apoio de Richa. Como Richa deve estar querendo ter uma sabedoria de Salomão…

BRASIL – ERA SÓ O QUE FALTAVA. GILMAR MENDES DIZ QUE CAIXA 2 NÃO É SEMPRE ATO DE CORRUPÇÃO

Jeitinho Brasileiro no Judiciário. Saiu no Estadão que, depois de a delação da Odebrecht apontar que a campanha de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) recebeu dinheiro de caixa 2, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes (também ministro do STF), disse ontem que a prática não significa corrupção ou propina a priori. Para o ministro, é preciso saber a origem do dinheiro do caixa 2 no âmbito do processo do TSE, que apura se houve abuso de poder econômico e político praticado pela chapa Dilma-Temer.

COLUNA NOSSA VOZ “A MEIO PAU” NESTE PERÍODO DE FESTAS

Ficaremos em plantão permanente durante esse período de festas de fim de ano, mas a periodicidade das atualizações da coluna “Nossa Voz” será de acordo com o que acontecer de relevante no meio político. Nada de muito importante deve acontecer por esses dias, haja vista os recessos iniciados nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas que ninguém relaxe muito, afinal, tem muita coisa e gente na “mira” da Operação Pecúlio…

No mais, um bom natal e um próspero ano novo, é o que desejamos aos nossos leitores.

Extra, Extra, Extra: JUSTIÇA ACOLHE NOVO RECURSO E VEREADORA ANICE CUMPRIRÁ PRISÃO EM INSTALAÇÃO ESPECIAL

Acabamos de ser informados que a vereadora Anice (PTN), teve novo recurso provido pela Justiça nesta quarta-feira (21-12) e passará a cumprir prisão numa instalação especial, provavelmente na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. Segundo nossa fonte, um notório criminalista iguaçuense, Anice deverá utilizar uma tornozeleira eletrônica e não deverá reassumir o atual mandato, pelo menos enquanto durar sua prisão temporária. Também disse nossa fonte, que a determinação do Juiz que ordenou a remoção de Anice da cadeia, foi para que, caso não se consiga ambiente para que ela fique presa no quartel da PM ou no Corpo de Bombeiros, é que ela cumpra prisão domiciliar. A vereadora iguaçuense estava encarcerada no cadeião local desde a semana passada, quando foi presa na Operação Pecúlio, em razão de acusações de envolvimento em atos de corrupção. JUSTIÇA NEGA PRISÃO DOMICILIAR PARA VEREADORA DE FOZ, PRESA NA OPERAÇÃO PECÚLIO Não foi aceito o pedido de prisão domiciliar feito pela vereadora Anice (PTN) a Justiça. Cumprindo prisão preventiva desde a semana passada por envolvimento em atos de corrupção, segundo o pedido de prisão feito (e aceito…) do Ministério Público Federal ao Judiciário, a vereadora deverá continuar encarcerada no cadeião de Foz do Iguaçu. “ÉPRÁCABÁ” – DO CADEIÃO DIRETO PARA A PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DE FOZ Vergonhoso. Não vamos entrar no mérito sobre ser culpado ou não do que a ele é imputado pelo Ministério Público Federal, o carismático vereador Beni Rodrigues (PSB), mas convenhamos, é vergonhoso para nossa cidade que o citado edil tenha saído da prisão (estava preso acusado de corrupção), onde estava preso desde a semana passada, e assumido a presidência da Câmara Municipal. Cremos que Beni Rodrigues deveria se licenciar do cargo e ir tratar da defesa dele. Em Tempo: Aliás, todos os vereadores eleitos e/ou reeleitos de Foz, que são acusados de corrupção pelo Ministério Público Federal, deveriam ter a grandeza de se licenciar e ir tratar de provar as eventuais respectivas inocências. SUPLENTE ASSUME ILEGALMENTE LUGAR DE VEREADOR PRESO EM FOZ

Tudo Errado. Quando pensamos que já vimos de tudo na política de Foz do Iguaçu, principalmente no que diz respeito ao que não é certo, eis que mais uma situação vergonhosa para a história política de nosso município: o médico Celso Fagundes (PSD), teria sido empossado indevidamente como vereador da cidade no lugar de Rudinei de Moura (PEN), edil que se encontra preso com o desdobramento da “Operação Pedágio”. Vejam só na imagem adiante, o que diz a certidão de filiação de Celso Fagundes: Pois bem, Celso Fagundes está com domicílio eleitoral, conforme certidão do Tribunal Superior Eleitoral acima, em Santa Rosa – RS (onde teria sido candidato a vereador em 2016) e, por isso, não poderia ter assumido como vereador de Foz e nem ter participado, como edil empossado, da sessão ocorrida ontem na Casa de Leis dos iguaçuenses. Em Tempo: Fomos informados que, em razão do explicado nesta nota sobre a respectiva ilegalidade, o médico Celso Fagundes acaba de renunciar ao cargo de vereador que assumiu no lugar de Rudinei de Moura. ASSISTA O VÍDEO COM A RENÚNCIA DO SUPLENTE CELSO FAGUNDES, NA CÂMARA DE FOZ PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR Alguém prevaricou na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu por não ter verificado a documentação do suplente Celso Fagundes, domiciliado eleitoralmente no Rio Grande do Sul, antes de empossá-lo? PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR 2 Celso Fagundes, sabia que, por ter domicilio eleitoral no RS, que não poderia assumir como vereador em Foz do Iguaçu? IVONE BAROFALDI, PREFEITA EM EXERCÍCIO, ASSUME COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ Com cerca de 30 dias no cargo de secretário de Saúde do governo de Ivone Barofaldi (PSDB), André Buriasco renunciou ao cargo sob alegação de problemas de Saúde. Barofaldi anunciou que vai assumir o lugar do enfermo exonerado. PRIMEIROS NOMES PARA PREFEITO DE FOZ COMEÇAM A CIRCULAR Na “Terra das Cataratas”, alguns possíveis pré-candidatos não negam que querem disputar a nova eleição para prefeito da cidade, determinada pelo TSE. São eles: Nanci Rafagnin (PDT), Nilton Bobato (PCdoB), Ivone Barofaldi / Cássio Lobato (PSDB). Eles poderão se somar aos dois nomes que realmente não deverão ficar fora da disputa: Chico Brasileiro (PSD) e Philipe Mansur (Rede). O “CANTO DO CISNE” DE PAULO MAC DONALD GHISI Mais certo do que os nomes de Mansur e Chico na disputa pela prefeitura de Foz do Iguaçu, só mesmo o fato que não participará do pleito, o ex-prefeito Paulo “Ficha Suja” Mac Donald (PDT), que ainda não se deu por contente e continua em aventura jurídica tentando ser prefeito no “tapetão” em Brasília, o que poderá, como já informamos, atrasar em até 2 anos as eleições para prefeito de Foz e a cidade que se exploda… E O GILMAR PIOLLA? O superintendente de comunicação de Itaipu, Gilmar Piolla, que recentemente teria se filiado ao PV, vem sendo lembrado (há muito), como nome para a disputa pela prefeito de Foz do Iguaçu, mas isso não deve acontecer na eleição próxima determinada pelo TSE. Acontece que, quando do citado pleito eleitoral for realizado, a princípio, Piolla não deverá ter ainda o prazo mínimo necessário exigido pela legislação para que ele participar de uma eleição pelo novo partido que ele, segundo consta, estaria filiado, o PV do senador Álvaro Dias. Mas que ninguém se espante se o PV acabar lançando para prefeito o vereador do partido em Foz, Dilto Vitorassi, claro, dependendo também dos desdobramentos da Operação Pecúlio… E O PMDB “VELHO DE GUERRA” EM FOZ? Também não é de duvidar que o PMDB de Foz do Iguaçu acabe se animando e lançando algum candidato a prefeito pelo partido, ao invés de renovação do apoio a Philipe Mansur (Rede), de que quem o partido chegou a ter o vice na chapa, nas eleições deste ano. Caso Mansur, não mantenha o PMDB como vice nas próximas eleições para prefeito, é dado como certo que o tradicional partido, que tem como expressão máxima local o cacique político Dobrandino Gustavo da Silva, não deverá estar ao lado do jovem empresário da Rede. JUSTIÇA MANDA SOLTAR EX-SECRETÁRIA DE SAÚDE DE FOZ, PRESA PELA PECÚLIO O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mandou soltar a ex-secretária de Saúde de Foz, Patrícia Foster. A ex-secretária de Saúde havia sido presa na Operação Pecúlio. EMPREENDEDORISMO – MULHER ABANDONA FILMES ERÓTICOS E FATURA US$ 5 MILHÕES COM CANAL INFANTIL “Poizé”. Daiane de Jesus testa brinquedos da Disney no Youtube; antes, ela era Sandy Summers e atuava no mercado erótico. Como costuma-se contar em histórias sobre empreendedores, Daiane deu uma “guinada da carreira”. PARANÁ – GAECO FAZ OPERAÇÃO E PRENDE PREFEITO DE ARAUCÁRIA, NA GRANDE CURITIBA Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu o atual prefeito de Araucária, Rui Alves de Souza (PTC), ex-PT, na manhã dessa terça-feira (20). As informações são de que a operação mira cobrança indevida de valores para pagamentos de fornecedores da prefeitura local, bem como para pagamento de servidores exonerados daquela municipalidade. BRASIL – RENAN CALHEIROS VAI À FESTA DOS CANALHAS EM MACEIÓ Apropriado. Réu por peculato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ainda presidente do Senado (só exerce a função até sexta-feira), Renan Calheiros (PMDB-AL), era uma das mais proeminentes figuras na “Festa dos Canalhas” realizada no último sábado (17), em Maceió (AL). O festejo é promovido pelo tesoureiro do PMDB em Alagoas, alvo da Lava Jato que sofreu busca e apreensão em sua casa em 2015. Renan Calheiros deve ter se sentido muito à vontade em tal ambiente… – CONTATOS COM A COLUNA NOSSA VOZ: Para críticas e sugestão para este espaço de informação, nosso e-mail é: nossavoz.foz@gmail.com _______________________________ VEREADORES BENI E EDILIO FORAM SOLTOS HOJE. NÃO HOUVE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PRISÃO DELES Segundo consta, não teria havido a renovação do pedido de prisão dos Vereadores Beni Rodrigues (PSC) e Edilio Dall A’gnol (PSC). Assim, ambos retomaram normalmente suas atividades como vereadores na Câmara Municipal e, salvo alguma novidade no Judiciário, também deverão assumir, na condição vereadores reeleitos, novo mandato no próximo dia 01 de janeiro. Outras 4 pessoas presas pela Operação Lava Jato também não tiveram seus pedidos de prisão renovadas. PAULO MAC DONALD E CHICO BRASILEIRO, POR MOTIVOS DIFERENTES, RECORREM A JUSTIÇA SOBRE NOVAS ELEIÇÕES EM FOZ Poderíamos aqui fazer uma dissertação sobre os motivos que devem ter levado, por motivos diferentes, a Paulo Mac Donald (PDT) e Chico Brasileiro (PSD) a recorrer sobre a nova eleição para prefeito de Foz do Iguaçu, conforme sentenciado pelo TSE, mas vamos sintetizar nossas considerações sobre os resultados possíveis desses recursos para nossa cidade: Dos Motivos de Mac Donald: O ex-prefeito, condenado mais de uma vez em mais de uma instância do Judiciário, com essa nova aventura jurídica em Brasília para reverter o sepultamento político dele decretado pelo Tribunal Superior Eleitoral, poderá deixar nosso município sem as eleições, já determinadas pelo TSE, por até 02 anos. Dos motivos de Chico Brasileiro: O segundo candidato mais votado nas eleições deste ano para prefeito de Foz, conforme já havia anunciado antes, quer que se defina para o quanto antes a data e as regras da nova eleição local para prefeito, o que não foi feito pelo TSE quando sentenciado o novo pleito que teremos. Em caso de demora da nova disputa, Brasileiro brigaria para ser empossado de imediato. PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR Foz do Iguaçu, que passa por sua maior crise econômica/social e moral de sua história, pode ficar sem prefeito eleito e sendo comandada, por até 02 anos, pelo futuro chefe do Poder Legislativo? SAMEK DESCARTA DE VEZ DISPUTAR PREFEITURA DE FOZ ‘Chance zero’, diz Samek sobre disputa em Foz Iguaçu. O presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samek (PT), disse nessa segunda-feira, 19, em Curitiba, que é “chance zero” de participar da eleição para prefeito de Foz do Iguaçu. Samek disse que largou da atividade política para se dedicar exclusivamente à binacional. “Mudei o foco completamente. Quero ajudar no que for melhor para Foz do Iguaçu mas não comandando pleito. Eu definitivamente não disputo mais nenhum cargo eletivo na minha vida”, anunciou depois que recebeu a comenda da Ordem do Pinheiro, distinção de mais alto grau do Estado. DOS NOMES DO PSDB PARA DISPUTAR A PREFEITURA DE FOZ Não faltam bons nomes para disputar a prefeitura de Foz do Iguaçu. Camilo Rorato, Cássio Lobato, Fernando Salinet (o filho), Paulo Pulcinelli e há até quem defenda o nome de Ivone Barofaldi, atual prefeita municipal em exercício. Realmente nomes para a disputa das novas eleições determinadas pelo TSE, não é problema para o PSDB. A questão é que o PSDB de Foz, diferentemente do PSDB no âmbito estadual e nacional, não possui estrutura e organização condizente com a representatividade (não elege um vereador sequer há 8 anos…) que os Tucanos têm no Paraná e por todo o país e, assim, será algo excepcional se conseguir entrar com candidatura própria para prefeito na eleição mais próxima. BOA NOTÍCIA PARA FOZ. MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS REABRE VISITAÇÃO TURÍSTICA NESTE DIA 21 Marco das Três Fronteiras, onde dois rios e três países se unem, os visitantes ganharão a partir desta quarta-feira, 21 dezembro, às 16 horas, um marco revitalizado, além de novas e envolventes atrações turísticas. Algumas surpresas estão guardadas para este grande dia. O Marco das Três Fronteiras será um espaço com mais infraestrutura para celebrar a união do Brasil, da Argentina e do Paraguai, resgatando a história da região, fortemente relacionada às Missões Jesuíticas. BETO RICHA E OSMAR DIAS SE APROXIMAM PARA 2018 O governador Beto Richa (PSDB) condecorou nessa segunda-feira (19-12), seu antigo adversário político, Osmar Dias (PDT), e mais 36 personalidades com a Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria do Governo do Paraná. O ex-senador Osmar Dias, ainda no PDT (muitos dão como certa a mudança dele de partido…) é pré-candidato ao governo para 2018, Osmar Dias (PDT). Adversários na eleição de 2010, Richa e Osmar estão numa espécie de “namoro político” e poderão caminhar juntos na disputa daqui a dois anos, quando Osmar Dias deverá brigar pelo governo do Paraná e Richa, uma das duas vagas ao senado. ODEBEBRECHT COMPLICA DE VEZ CHAPA DILMA/TEMER EM 2014 Como se não bastasse a ação contra as contas de campanha da Chapa Dilma/Temer 2014, movida no TSE pelo PSDB, outro duro (e, aparentemente, definitivo…) golpe deverá sepultar o futuro político do atual presidente da república e de sua antecessora. Em delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, foi declarado que houve o repasse de cerca de R$ 30 Milhões da empresa para o “caixa 2” de campanha de Temer e Dilma. ________________________________ BECKER, DELATOR CHAVE DA PECÚLIO, REASSUME FUNÇÕES REMUNERADAS NA SANEPAR – Chegou ao nosso conhecimento que Rodrigo Becker, um dos dois principais delatores (e peça central) da Operação Pecúlio, reassumiu suas funções na Sanepar. Becker, ainda segundo nossas fontes, estaria lotado em sala ao lado do diretor de operações da empresa em Curitiba, pelo que receberia não só o salário de concursado, algo em torno de R$ 3.500,00, mas sim uma remuneração que seria de mais de R$ 15 mil. Em Tempo: Recebemos as informações sobre Rodrigo Becker juntamente a uma série de denúncias contra a Sanepar em Foz do Iguaçu, as quais estamos apurando (uma a uma) para trazermos aos nossos leitores em nas próximas edições da coluna. PAULO MAC DONALD NA ALÇA DE MIRA DA OPERAÇÃO PECÚLIO Estivemos analisando o despacho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que indeferiu na semana passada o pedido de revogação de prisão preventiva de Tulio Bandeira e lá é apontado que a origem do que levou a prisão de vereadores de Foz do Iguaçu na Operação Pecúlio (nomeação de cargos na prefeitura de Foz como barganha de apoio político), teria tido início no governo do ex-prefeito Paulo “Ficha Suja” Mac Donald. Confiram adiante a transcrição do despacho do TRF: “…III A gênese das ações ilícitas investigadas: … Analisando os elementos colecionados aos autos, observo a existência de indícios de que no curso da administração de PAULO MAC DONALDS, exprefeito de Foz do Iguaçu/PR, já estava estabelecido o esquema de indicação de pessoas para ocupar vagas de empregos em empresas contratadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, bem como de uma provável intenção dele em montar uma sociedade com empresa contratada pela municipalidade, como condição para manutenção da avença.” Resumo da Ópera: Paulo Mac Donald, pelo sim, pelo não, deveria começar a dormir preparado para, eventualmente, ser despertado pela PF. IVONE BAROFALDI TAMBÉM NA ALÇA DE MIRA DA OPERAÇÃO PECÚLIO Ainda na análise eu fizemos do despacho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que indeferiu na semana passada o pedido de revogação de prisão preventiva de Tulio Bandeira, vejam só o que encontramos em relação a prefeita em exercício de Foz do Iguaçu, Ivone Barofaldi, e transcrevemos adiante: “…III A gênese das ações ilícitas investigadas: … RODRIGO BECKER, por sua vez, afirmou ‘que dias antes da eleição, a IVONE BAROFALDI procurou o colaborador dizendo que o RENATO pediu R$ 40.000,00 para ela e devolveria depois da campanha; que ela queria que o colaborador avalizasse o empréstimo, porém o mesmo não aceitou; que acredita que ela recebeu esse valor de maneira irregular de fornecedores da prefeitura, pois até meados de 2016 estava dando problema com esses 40 mil, que inclusive RENATO ligou para o colaborador pedindo a intervenção de RENI para solução desse problema, mas isso não ocorreu’ (6269 da ação penal nº 500532503.2016.4.04.7002). Por sua vez, CARLOS JULIANO BUDEL informou que ‘que logo no começo de 2013, em março, em razão de dificuldades políticas de articulação com a Câmara dos Vereadores, houve uma reunião no gabinete entre o colaborador, o RENI e a IVONE, sendo que foi convidado para assumir a secretaria de governo, com o objetivo de assumir a articulação política, considerando o bom relacionamento que o colaborador tinha com a Câmara dos Vereadores, aliada à boa experiência por ter sido vereador e presidente da casa em três mandatos; que nesse primeiro momento, o objetivo era sintonizar o executivo com o legislativo com o fim de aprovar projetos, não tendo nesse primeiro momento participado de nenhum acordo financeiro; que nessa linha, os acordos foram no sentido de conceder cargos comissionados CC’s e cargos terceirizados a vereadores, tais como auxiliar de serviços gerais, merendeira, recepcionista de posto de saúde; que ressalta que todos os vereadores da presente legislatura… Ao que parece, IVONE BAROFALDI estava presente na oportunidade em que CARLOS JULIANO BUDEL passou a ser responsável pela articulação política do governo RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, cujo instrumento adotado para captura do apoio dos membros do Poder Executivo Municipal foi a possibilidade de eles indicarem pessoas para ocuparem cargos na Administração Pública e em empresas contratadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, esquema que foi percussor do cognominado ‘mensalinho’…” Em Tempo: Os tais R$ 40 mil citados do “empréstimo” feito por Ivone Barofaldi, teriam sido feitos a ela por quem e a título de quê? Dona Ivone, denunciou o acordo entre Reni Pereira e Budel, o qual, segundo teor nesta nota, teria presenciado? Dona Ivone, ao assumir interinamente, exonerou os cargos nomeados por indicação de vereadores no âmbito do que foi convencionado entre Reni Pereira e Budel na presença, segundo documento do TRF, dela, Ivone Barofaldi? CRISE NAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM FOZ, MENOS PARA ALGUNS… – Há meses vem sendo divulgado (e sentido, principalmente, pela população mais carente…) que a prefeitura de Foz do Iguaçu para por uma profunda crise financeira e disso não resta dúvida. Acontece que, em meio a crise, alguns atos da administração da prefeita em exercício, Ivone Barofaldi (PSDB), são totalmente incoerentes com a realidade dos mais que combalidos cofres municipais. Vejam só: Recebemos, por meio de nosso e-mail (nossavoz.foz@gmail.com), denúncia de um leitor desta coluna, na qual nos é relatado que foram liberados R$ 59.005,00, para um procurador do município entrasse em licença especial. Até pode ser que o procurador (não recebemos o nome dele, apenas os dados da imagem desta nota) tenha o direito de tal benefício, mas não cremos que tal despesa devesse ser feita num momento em que até medicamentos e insumos vitais na Saúde faltam para a população. Em Tempo: Por se falar em procuradoria do município, são fortes as críticas que nos chegam sobre uma possível submissão que estaria havendo por parte da prefeita de Foz em exercício para com a Procuradoria Geral do Município. Mas, sobre isso, escreveremos em nossa próxima atualização. RENI PERDERÁ FÓRUM PRIVILEGIADO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO – Um detalhe está passando meio que desapercebido: o prefeito afastado de Foz do Iguaçu, Reni Pereira (PSB), perderá o fórum privilegiado a partir de 1º de janeiro de 2017 e isso, segundo nos disse um dos advogados que atuam na Operação Pecúlio, seria o que é esperado pelo Ministério Público Federal para uma nova e forte ação para encarcerar Reni Pereira em presídio. BRASIL – Sem Temer, eleição será indireta pelo congresso O editorial da Folha de S. Paulo desse domingo, 18, atenta que a Constituição determina que sejam realizadas novas eleições presidenciais se os postos de presidente e vice ficarem vagos de forma definitiva. Nos dois primeiros anos de mandato, a escolha ocorre por sufrágio popular; nos dois últimos, só os membros do Congresso têm direito a voto. Existe uma robusta ação movida pelo PSDB no Tribunal Superior Eleitoral que indica ter havido crimes eleitorais na campanha de Dilma/Temer. Leia o editorial e as considerações da Folha de São Paulo a respeito, neste link: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/12/1842449-pec-da-eleicao-direta.shtml JUSTIÇA ELEITORAL – Situação de prefeitos eleitos é incerta em 87 cidades O prazo final para a diplomação dos eleitos é nesta segunda-feira, mas, em 87 municípios, a situação está indefinida porque a Justiça Eleitoral não julgou a tempo os recursos dos candidatos indeferidos que venceram a disputa por essas prefeituras. Para assumir o executivo municipal, os postulantes têm que conseguir a liberação no tribunal. O vice-presidente do TSE, Luiz Fux, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), prevê que serão necessários mais dois meses para que todas as situações sejam julgadas na Justiça Eleitoral. Em 17 das 87 cidades nessa situação, o juiz eleitoral não declarou nenhum eleito e não diplomará ninguém, seguindo uma alteração feita na lei no ano passado. De acordo com o novo dispositivo, o indeferimento do candidato mais votado obriga nova eleição, independentemente do número de votos que ele tenha obtido. Como a mudança na regra é recente, muitos juízes eleitorais declararam o segundo colocado como vencedor da disputa pelas prefeituras (Assim o é com o TRE/PR em relação a Chico Brasileiro – PSD – em Foz do Iguaçu, onde brasileiro foi o segundo mais votado e apontado pelo TER/PR como vencedor das eleições, em razão da impugnação da candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi – PDT -, o mais votado) enquanto o registro do mais votado não é julgado em definitivo. Essa era a norma que costumava ser seguida até o pleito passado. Segundo o TSE, é preciso aguardar o pronunciamento dos ministros sobre esses casos de candidatos com maior votação que não forem apreciados até esta segunda-feira (19-12), última sessão do tribunal este ano. _______________________________ PF REALIZOU 6ª FASE DA OPERAÇÃO PECÚLIO EM FOZ DO IGUAÇU, NA SEXTA (16-12) A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta manhã, 16/12, a 6ª fase da “Operação Pecúlio”, dando continuidade à execução de medidas judiciais expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, com o objetivo de desarticular grupo de pessoas voltadas para a prática de irregularidades perante a Administração Pública do Município de Foz do Iguaçu e na Câmara Municipal da cidade, mediante desvio de recursos públicos, com a finalidade de obtenção de vantagens indevidas. Cerca de 120 Policiais Federais estão cumprindo 31 mandados de condução coercitiva e 36 mandados de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados na cidade. JUSTIÇA FALHOU EM DETERMINAR PRISÃO DE VEREADORES DE FOZ AGORA? Não dá para deixar de fazermos uma crítica a Justiça pela prisão dos vereadores iguaçuenses nessa quinta-feira (15-12). Em que pese ter sido acertada a decisão de mandar prender os vereadores e demais envolvidos nas investigações da Operação Pecúlio e do “Mensalinho” na Câmara Municipal (e não vamos entrar nesta nota no mérito de cada uma das prisões feitas…), o eleitor iguaçuense tinha direito de que essas prisões tivessem sido feitas antes das eleições de outubro passado e não somente agora. A Justiça tardou, porém, antes tarde do que nunca… MAIS DE UM ERRO DA JUSTIÇA, NA PRISÃO DOS VEREADORES IGUAÇUENSES E se a Justiça errou em não ter determinado as prisões antes das eleições de outubro deste ano, errou de novo em não efetuar a prisão dos 06 vereadores reeleitos antes que os mesmos fossem diplomados na quarta-feira (14-12, véspera das prisões), porque, diplomados, na hora em que forem soltos (seja lá quando for e ainda que eventualmente condenados em primeira instância), os 06 respectivos vereadores assumirão o cargo de vereador para o qual foram reeleitos. MAIS DE 15 MIL VOTOS DOS IGUAÇUENSES PARA VEREADOR JOGADOS FORA? Pois bem, 15.563 eleitores, na grande maioria incautos por não terem tido, por parte da Justiça, o direito de previamente saber a que ponto era o envolvimento dos vereadores em quem votaram (ver adiante nomes e respectivas votações recebidas) na Operação Pecúlio e no “Mensalinho” da Câmara. Anice Gazzaoui (PTN) – 4.937 votos; Rudinei de Moura (PEN) – 2.410 votos; Edílio Dall’Agnol (PSC) – 2.254 votos; Beni Rodrigues (PSB) – 2.231; Luiz Queiroga (DEM) – 2.219 votos Darci DRM (PTN) – 1.512 votos. Certamente esses eleitores tinham o direito de saber mais sobre quem iriam votar (claro que uma parte do eleitorado, não incauta, sabia ou desconfiava do envolvimento de seus escolhidos pelo voto nas investigações da corrupção em nossa cidade, vide, como exemplo, o caso do edil Zé Carlos, o qual, mesmo condenado e preso durante todos os últimos dias do período eleitoral, ainda assim recebeu 800 votos (cada povo tem mesmo o governo que merece…). A Justiça errou, de novo, ao tardar na determinação das prisões dos vereadores. Essa é a nossa opinião! ASSISTA VÍDEO COM A TRANSFERÊNCIA DE VEREADORES PRESOS EM FOZ PARA O CADEIÃO DA CIDADE

CONFIRA A RELAÇÃO DE PRESOS PELA OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU VEREADORES PRESOS: Beni Rodrigues (PSB) – prisão temporária

Zé Carlos (PMN) – prisão temporária

Anice Gazzaoui (PTN) – prisão preventiva

Darci “DRM” (PTN) – prisão preventiva

Edílio Dall’Agnol (PSC) – prisão preventiva

Fernando Duso (PT) – prisão preventiva

Hermógenes de Oliveira (PSC) – prisão preventiva

Luiz Queiroga (DEM) – prisão preventiva

Marino Garcia (PEN) – prisão preventiva

Coquinho (SD) – prisão preventiva

Paulo Rocha (PMDB) – prisão preventiva

Rudinei Moura (PEN) – prisão preventiva DEMAIS PRESOS PELA PF: Patrícia Foster – ex-presidente da Fundação de Saúde

Gilber da Trindade Ribeiro – ex-secretário de Saúde

Luiz Carlos Alves – servidor público

Mohamoud Jomaa – Dentista

Ademilton Telles – escrivão da Polícia Civil

Luiz Pereira – Servidor da Receita Federal e presidente do PTN

Juarez da Silva Santos – empresário

Ricardo de Andrade – servidor da Câmara de Vereadores

Diego Souza – assessor parlamentar da Assembleia Legislativa

João Matkievicz – ex-secretário do Meio Ambiente

Chico Noroeste ex-deputado estadual

Paulo Gorski, empresário de Cascavel

Paulo Gustavo Gorski Júnior – empresário de Cascavel. Em Tempo: Haveria ainda um mandado não cumprido de prisão de político figurão de Foz do Iguaçu. “ÉPRÁCABÁ”

DAS ATUAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA POLÍCIA FEDERAL EM FOZ Dignas de elogios são, as prontas atuações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a partir do momento que a Justiça determinou as prisões, no âmbito da Operação Pecúlio, nessa quinta-feira (15). Parabéns ao MPF e a PF pela eficiência e eficácia. A HIPOCRISIA DE PAULO MAC DONALD SOBRE A PRISÃO DOS VEREADORES DE FOZ DO IGUAÇU Nessa quinta-feira (15-12), o ex-prefeito Paulo “Ficha Suja” Mac Donald, fez seu contumaz uso dos microfones da Rádio Cultura, durante o prestigiado e muito bem conduzido programa “Contra-Ponto”. Mac Donald, se mostrou indignado com as nomeações indicadas pelos vereadores na prefeitura de Foz em troca de apoio político ao prefeito afastado Reni Pereira. O ex-prefeito “Ficha Suja” só não disse qual é a diferença entre as tais nomeações de cargos comissionados por indicação de edis na atual gestão e as que fez ele próprio, Mac Donald, durante o governo dele, quando numa só canetada, no famoso “Acordo Caracu”, nomeou 40 cargos comissionados indicados por Carlos Budel (que presidia o Legislativo na época) e sua trupe de edis, conforme revelou na mídia na época o líder de Mac Donald no Legislativo, o ex-vereador Djalma Pastorello. A diferença entre as nomeações daquela época e as de agora, distinção a qual o “Ficha Suja” Mac Donald e nem a competente equipe de jornalistas da Rádio Cultura explicaram, caros leitores, em nossa opinião, é que a Justiça não meteu Mac Donald e aqueles vereadores na cadeia como fez agora, simples assim! PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: EXISTE UM PESO E DUAS MEDIDAS DA JUSTIÇA, NAS PRISÕES E NÃO PRISÃO DE POLÍTICOS EM FOZ DO IGUAÇU? É justo que estejam presos, ao que tudo indica merecidamente (pelo menos, na maioria dos casos…), vereadores de Foz do Iguaçu que nem condenados em primeira instância foram ainda, enquanto está solto o ex-prefeito da cidade, Paulo “Ficha Suja” Mac Donald, condenado mais de uma vez, inclusive em 2ª instância? PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR 2 E a prefeita em exercício, Ivone Barofaldi, até para que eventualmente não responda por prevaricação no futuro, já exonerou todos os cargos indicados por vereadores na prefeitura, há meses sob o comando dela? E A CANDIDATURA A PREFEITO DE FOZ PELO PSDB? Muito se tem falado de uma possível candidatura do PSDB a prefeito da Terra das Cataratas em 2017, mas a questão é saber de que forma o partido, que, apesar de ser dos maiores do país e de ter o peso político que tem no Paraná (governador, deputados federais e estaduais e etc.), não conseguiu eleger um só vereador nas duas últimas eleições em Foz (oito anos…), conseguirá, num prazo de poucos meses, viabilizar uma candidatura vencedora para comandar nosso Executivo local em sucessão a atual administração, a qual, diga-se de passagem, é comandada pelos próprios Tucanos? Voltaremos ao assunto. E A ELEIÇÃO DA CÂMARA DE FOZ, COMO FICA AGORA? Pretendíamos fazer algumas considerações de outros nomes, ainda na comentados por essa coluna, na disputa pelo comando do Legislativo iguaçuense, mas, após os últimos acontecimentos negativos que mancharam, como nunca antes, a história da política local, nesta atualização da coluna, preferimos apenas esclarecer que a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal ocorrerá normalmente, conforme o calendário já estabelecido, haja vista a acerta decisão da Justiça Eleitoral, que diplomou os suplentes dos vereadores reeleitos e presos no Cadeião de Foz. Assim, esses suplentes estão aptos a assumir respectivos mandatos dos vereadores presos (enquanto esses estiverem encarcerados) e, por tanto, em condições de dar continuidade ao funcionamento do nosso Legislativo no ano que vem, inclusive participando da escolha da nova Mesa Diretora da Câmara. MAIS UM ESCLARECIMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO DE FOZ Para a continuidade dos trabalhos no Poder Legislativo neste ano, diferentemente da viabilidade da legislatura que iniciará em 2017, faz-se necessário que a Justiça Eleitoral diplome alguns suplentes dos atuais vereadores que foram presos, pois, sem a citada diplomação, os suplentes não diplomados ainda, não estão em condições de assumir o exercício de mandato na Câmara Municipal. E A VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DE FOZ PARA 2017? A votação do Orçamento Municipal 2017, que boa parte da mídia vem divulgando que “precisa” ser neste ano (2016), poderá ser no ano que vem. Explicamos: o Orçamento pode ser votado no ano que vem e o próximo governo municipal fará uma gestão com recursos mensais equivalentes a 1/12 avos do orçamento deste ano (2016). Tanto é possível votar um orçamento público no ano seguinte que não o anterior ao de seu efetivo exercício, que o Orçamento da União, há muitos anos, só é aprovado no ano de seu exercício fiscal. E se pode no âmbito do Governo Federal, que ninguém venha com argumentos contrários com base disposições criadas pelos nossos “nobres” edis no Regimento Interno da nossa Câmara ou na L.O.M. E QUEM SÃO OS SUPLENTES QUE DEVEM ASSUMIR EM 2017 AS VAGAS DOS VEREADORES REELEITOS E PRESOS EM FOZ? Tudo indica que os 06 vereadores presos em Foz do Iguaçu poderão ficar encarcerados até depois da posse da Legislatura de 2017. Assim, quem deverá assumir o mandato deles, ainda que provisoriamente, são, respectivamente, os seguintes suplentes já diplomados pela Justiça Eleitoral: – Dr. Brito (PEN), que obteve 2348 votos, poderá substituir Rudinei de Moura (PEN);

– Loli (PSB), que obteve 1477 votos, poderá substituir Beni Rodrigues (PSB);

– Rosane Bonho (PP), que obteve 1153 votos, poderá substituir Luiz Queiroga (DEM);

– Anderson Andrade (PSC), que obteve 1688 votos, poderá substituir Edílio (PSC);

– Marcos Jahnke, que obteve 953 votos, poderá substituir Darci DRM (PTN);

– Kako (PTN), que obteve 1318 votos, poderá substituir Anice (PTN).

_______________________________ FOI QUENTE DIPLOMAÇÃO DOS VEREADORES DE FOZ Nessa quarta-feira, 14 de dezembro, a Justiça Eleitoral diplomou os 15 vereadores eleitos neste ano em Foz do Iguaçu. O clima esteve muito quente por lá e esse foi o principal destaque do evento realizado no fórum local. O tempo “esquentou”, não por outra coisa que não o calor insuportável das instalações escolhidas, haja vista o mais que ineficiente sistema de ar condicionado do nosso fórum de Justiça comum. PELO SIM, PELO NÃO, DIPLOMARAM OS SUPLENTES DE VEREADOR DE FOZ, AINDA BEM…

Por outro lado, uma sábia decisão da Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu, foi a diplomação de 3 suplentes para cada vereador eleito, afinal, em tempos de Operação Pecúlio e as investigações do GAECO quanto a “mensalinho” que receberiam os atuais vereadores da cidade (e temos 6 deles reeleitos, lembramos…), pode ser que, em caso de eventual prisão de algum (ou todos???) vereador reeleito, se faça necessário empossar o(s) respectivo(s…) suplente(s…)…

EM TEMPO: A coluna Nossa Voz foi atualizada, pelo visto “profeticamente”, as 4h da madrugada desta quinta-feira 15-12, antes dos 12 dos atuais vereadores de Foz, inclusive todos os reeleitos, serem presos. Até agora, continuam soltos somente os edis, Vitorassi (PV), Bobato (PCdoB) e Gessani (PP).

ELEIÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, ANICE (PRESA PELA PF), FORA DO PÁREO Sem dúvidas, a, agora, experiente vereadora e advogada Anice (PTN), atualmente presa pela Polícia Federal no âmbito da “Operação Pecúlio”, ainda possui a legitimidade de uma votação expressiva que a torna um dos 03 nomes, junto com Nanci Rafagnin Anreolla (PDT) e Elizeu Liberato (PR), mais prováveis para presidir o Legislativo de Foz do Iguaçu. A edil reeleita também conta com o importante compromisso (total) do presidente do PTN/Foz, o Luiz “Luizinho da Receita” Pereira, com sua pessoa e quem conhece o Luizinho, sabe o “poder de negociação” que ele possui, atributo que é fundamental nos planos de Anice, se for solta até a eleição do Legislativo nativo, que também deve estar de olho no Paço Municipal (e por que não???).

ELIZEU LIBERATO PODE EMPLACAR COMO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE FOZ? Experiente e probo gestor público, Elizeu Liberato (PR), servidor público municipal com quase 30 anos serviços prestados ao município, já ocupou as funções de secretário municipal de Administração, atributos que, somados ao perfil calmo e ponderado, podem fazer dele um nome de consenso para presidir a Câmara local. Apesar de ter sido eleito com apenas outros 4 vereadores na coligação do ex-prefeito Paulo Mac Donald (PST), Elizeu conta com muito bom trânsito entre os vereadores eleitos nas coligações dos ex-candidatos a prefeito, Sérgio Barros e Chico Brasileiro e isso poderá ajudá-lo significamente. Liberato, conforme aqui já destacado, também possui currículo que o habilita a exercer o cargo de prefeito da Terra das Cataratas. E A NANCI RAFAGNIN ANDREOLLA ? Empresária de sucesso e vereadora eleita, Nanci (PDT) já exerceu mandato anteriormente na Casa de Leis dos iguaçuenses, quando também foi a mais votada para o cargo (nas eleições de 2004) e, agora, retorna com a representatividade de mais de 5 mil votos nas eleições deste ano e é hoje o nome mais forte na citada disputa. Nanci vem fortemente não só para presidir o Legislativo de Foz. Ela também tenta viabilizar seu nome para a disputa de prefeito do município, nova disputa essa que foi determinado pelo TSE nesta semana. Para tanto, a vereadora já esteve reunida com o governador Beto Richa (PSDB) na semana passada e tenta conquistar o apoio do próprio partido, o PDT do ex-prefeito Paulo Mac Donald, missão última essa mais difícil… E OS VEREADORES EDÍLIO (ATUALMENTE PRESO), O MÁRCIO ROSA (PROBO) E QUEIROGA (TAMBÉM PRESO)??? Outros nomes que também postulam, veementemente, a presidência da Câmara Municipal de Foz, são os vereadores Edílio (PSC), Márcio Rosa (PSD) e Queiroga (DEM), mas, sobre eles, iremos fazer nossas considerações na próxima atualização da coluna. DONA IVONE ESTÁ PERDENDO O BONDE DA HISTÓRIA Não é só pela honestidade que um gestor público deve entrar para a história e a prefeita em exercício de Foz do Iguaçu, Ivone Barofaldi (PSDB), de quem a citada virtude (honestidade) é característica, poderia deixar uma marca de seu período de governo, que não a de simplesmente ter cumprido (bem ou mal, cada um que opine como quiser) tabela. Dona Ivone poderia, pro exemplo, determinar a proibição de circulação dos caminhões de exportação pela área urbana do município, o que há muito vem causando estrago na nossa malha asfáltica e grande transtorno ao nosso trânsito. Um pouquinho de coragem para fazer o que expomos faria bem a nossa vice-prefeita, que, assim, daria mostras de que reúne condições e pulso para se habilitar para disputar a próxima/vindoura eleição para prefeito… MANSUR, “O NOVO”, MAS COM VELHAS TÁTICAS E RAPOSAS POLÍTICAS? Quem esteve participando da reunião de Paulo Mac Donald com os 5 vereadores eleitos na coligação daquele ex-prefeito nessa quarta-feira (14-12), foi Phelipe Mansur (Rede), que volta a procurar o apoio de Mac Donald para viabilizar sua candidatura a prefeito de Foz. O jovem e dinâmico Mansur, que teve como pilar de campanha a “renovação”, não parece ser coerente com tal slogan, afinal, se aliou com o tradicional PMDB “velho de guerra” e agora busca apoio do “Ficha Suja” Mac Donald, quem, em recente entrevista à Rádio Cultura, disse que Mansur era inexperiente e que Foz precisa é de um gestor… ESTRAGOU A MILIONÁRIA “VIAGEM NA MAIONESE MAC DONALD’S” A BRASÍLIA… Uma fonte muito bem informada revelou a esta coluna, que a “Aventura MacDonaesca” a Justiça na Capital Federal teria sido financiada, em parte, por R$ 3 Milhões pegos emprestados, inclusive de um empresário sócio/amigo, a quem foi dada a garantia de que a tal “aventura legal” em Brasília seria exitosa, só que não… Até um apartamento teria ido pro prego com a aventura… Agora, com o “mico preto” na mão, resta ao empresário orar (muito) para ter o dinheiro de volta… E TEM MAIS… Embalado com o “canto de sereia”, meios de comunicação foram adquiridos pelo amigo/sócio (gente da melhor espécie, mas…) recentemente numa certa tríplice fronteira, para fins de controle da mídia em torno de político que acabou tendo as “asas cortadas”, opção de investimento que resultou pouco, por não haver nenhum caminhão para toda a areia que há, pelo menos por enquanto… O INFERNO ASTRAL DA FAMÍLIA MAC DONALD SE ESTENDE A CURITIBA A vice-prefeita da capital paranaense, Mirian Gonçalves protocolizou, na quarta-feira (14), representação no Ministério Público do Paraná, contra Ricardo Mac Donald Ghisi (irmão de Paulo “Ficha Suja” Mac Donald), secretário de Governo de Gustavo Fruet, prefeito de Curitiba, em razão da não publicação em Diário Oficial de três decretos assinados pela vice-prefeita enquanto Prefeita em exercício (entre o período de 29-11 a 04-11 deste ano). PESSUTI PEDE INTERVENÇÃO NO PMDB DO PARANÁ O blogueiro mais acessado do Paraná, Fábio Campana, divulgou que o ex-governador Orlando Pessuti se encontra às 15h desta quarta-feira (14) em Brasília com o presidente Michel Temer. Da capital federal, Pessuti volta com a intervenção do PMDB do Paraná, hoje controlado pelo senador Roberto Requião que tem votado contra o governo Temer no Congresso Nacional. MARCELO ODEBRECHT CONFIRMA À LAVA JATO VERSÃO DE DELATOR SOBRE PROPINA PARA TEMER Ex-presidente e herdeiro do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht confirmou à Lava Jato a versão do ex-executivo da empreiteira Cláudio Melo Filho sobre pagamento de R$ 10 milhões ao PMDB feito a pedido do presidente Michel Temer. Marcelo respaldou o episódio do jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014, com a presença de Temer, então vice-presidente, e do hoje ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no qual, segundo os delatores, foi acertado o pagamento de R$ 10 milhões para a campanha peemedebista. CONTATOS COM A COLUNA NOSSA VOZ Para críticas e sugestão para este espaço de informação, nosso e-mail é: nossavoz.foz@gmail.com ________________________________ FIM DE EXPEDIENTE NO GOVERNO MUNICIPAL E no dia 22 deste mês de dezembro se encerra o “expediente político” da atual administração de Foz do Iguaçu. Somente os serviços essências deverão funcionar. Pensando bem, pela lamentável situação pela qual passa nossa cidade, há muito já deveriam ter cessado tudo o que não fosse essencial na prefeitura de Foz, haja vista o que lá aconteceu, mas isso é assunto para nossa próxima atualização desta coluna, afinal, o assunto hoje é a decisão “sepulcral” do TSE que impôs mais uma derrota ao ex-prefeito Paulo Mac Donald. MUDANÇA NO COMANDO DE ITAIPU, SURGE NOVO NOME Começou a circular, desde essa terça-feira (13), o nome de Luiz Fernando Vianna, atual dirigente da COPEL, para substituir no comando de Jorge Samek na Itaipu. Vianna seria indicação do governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). Bom lembrar e o colunista do jornal O Globo que noticiou o fato, é Ilimar Franco, o mesmo que já havia escalado para o lugar de Samek, os nomes do ex-ministro Paulo Bernardo (PT) e também Rocha Loures (PMDB) e Abelardo Lupion (DEM). Portanto, cautela não e pedir muito em se tratando de Ilimar Franco… PAULO MAC DONALD “JÁELVIS” Acabou a incerteza. O TSE manteve nessa terça-feira (13-12), as decisões anteriores da Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu e em Curitiba sentenças as quais, com base na Lei da Ficha Limpa, não reconheceram o registro da candidatura de Paulo Mac Donald Ghisi a prefeito no pleito de outubro deste ano. Os votos de Mac Donald (menos de 40% do total de votos do eleitorado iguaçuense, registramos…), foram considerados nulos pelo TSE. No mesmo julgamento citado, a maioria dos ministros daquele máximo tribunal eleitoral, definiram que deverá haver nova eleição para prefeito em Foz. A CHARGE DO ANO DA NOVA ELEIÇÃO EM FOZ Bom lembrar que o TSE não definiu data para a nova eleição de prefeito de Foz do Iguaçu, mas uma coisa é certa: o ex-prefeito Paulo Mac Donald não será candidato na nova eleição definida pelo TSE e nem deverá concorrer nos próximos pleitos eleitorais, em razão da inegibilidade dele, conforme ficou configurado ontem pela instância final da Justiça Eleitoral. O novo pleito, a princípio, deverá ocorrer, salvo alguma outra tentativa de Mac Donald no Judiciário, até abril de 2017. PRECISA FICAR CLARO Diferentemente do que tentou fazer crer Paulo Mac Donald Ghisi, o problema legal dele não era com adversários políticos e sim com o Judiciário, onde dezenas (quase centena) de outras ações movidas contra ele pelo Ministério Público tramitam, as quais, tudo indica, poderão render outras novas condenações, inclusive criminal, as que ele já possui. Enquanto isso, Márcio Rosa (PSD) corre por fora… ELEIÇÕES NA CÂMARA II Na próxima atualização desta coluna iremos analisar as chances de cada um dos nomes na disputa pela presidência do Poder Legislativo de Foz do Iguaçu.



ÁLVARO DIAS PRESIDENTE…

Começa a circular fortemente nos bastidores da política em Brasília, que o senador Álvaro Dias, hoje no PV, poerá sair candidato a presidente pelo PSD de Gilberto Kassab. É uma boa opção de nome.

REQUIÃO FORA DO PMDB

Também se comenta nos bastidores da política na Capital Federal, que já não haveria mais espaço para no PMDB, em tempos de Michel Temer, para o Senador Roberto Requião e seu discurso de “Puebla”. O PMDB do Paraná em ainda é bem visto em Brasília por meio nas figuras dos deputados federais Osmar Serraglio e João Arruda, além de Rodrigo Rocha Loures, do seleto grupo de Temer no Palácio do Planalto. O destino mais provável de Requião seria o Rede de Marina Silva e Phelipe Mansur de Foz do Iguaçu.