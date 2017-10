“No podemos volver al Paraguay atrasado, sin caminos, ni oportunidades”

“Esta es una revolución que no tiene retroceso. Esto que se inició en el 2013 no puede retroceder. No podemos volver al Paraguay oscuro, atrasado, sin caminos, sin oportunidades para los jóvenes”, expresó Santi en un encuentro en la Seccional Nº 1 Capital.

“Tenemos que mirar hacia adelante y seguir caminando. Los golpes van a venir. Los gritos desde las tribunas van a venir. Pero solo quienes están en la cancha, dispuestos a dejar todo en el partido, saben que la victoria no ocurre mirando desde las graderías”, añadió.

Puntualizó que las internas del próximo 17 de diciembre pueden generar adversarios dentro de la ANR, “pero no enemigos.”

“Nuestros enemigos no son las personas, sino la corrupción, la mezquindad política que mantuvo en el atraso al país, a esta ciudad de Asunción”, sostuvo con vehemencia.

Citó como ejemplo a la postergación de la ejecución de la franja costera en la Capital cuando, hace diez años, había un presidente que no quería beneficiar a un intendente colorado.

“Esas son las prácticas que tenemos que derrotar el 17 de diciembre. El egoísmo, la división, el querer llegar al poder por llegar al poder, sin saber qué hacer”, señaló.

Seguidamente, apuntó a Mario Abdo Benítez, de Colorado Añetete, quien hace rato se declaró perdedor por walk-over en los debates, al negarse a participar en ellos con Santi como contrapunto.

“Por supuesto que no podemos debatir si lo único que interesa es llegar al poder y ocupar cargos y después ver qué hacer. La gente ya no tolera más eso”, hincó el exministro de Hacienda.

“Tenemos que cuidar lo que conquistamos y salir a luchar por más. Así como ustedes, me siento orgulloso de lo que hemos conseguido, pero no estoy satisfecho. Todavía queda mucho por delante y eso lo vamos a construir juntos”, insistió.

“Lo vamos a hacer si estamos y trabajamos todos juntos. Por eso les pido que el 17 de diciembre vayan a luchar por todos ustedes, por sus familias, por sus hijos, por la patria que nos merecemos”, añadió.

“Salgamos a dar un mensaje contundente: en el Partido Colorado no hay más espacio para los políticos que quieren llenarse los bolsillos. No hay más espacio para las viejas prácticas que han empobrecido a este país”, concluyó Santi.

Com HOY