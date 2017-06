No participará de sesiones hasta que se aprueben actas 26 junio, 2017

ASUNCIÓN.- El diputado colorado Clemente Barrios, manifestó que no acompañará las sesiones de la Cámara Baja, si no se aprueban las actas de la sesión extraordinaria anterior. La mayoría estaría con la misma postura, por lo que no habría más sesiones hasta que asuma la nueva mesa directiva.

El miércoles pasado, varios de los diputados se negaron a validar las actas de la sesión extraordinaria en la que se modificó el reglamento interno de la Cámara Baja. Además de los documentos en los que consta la elección de la nueva mesa directiva, representantes ante el Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Personalmente estoy firme en la decisión que hemos asumido y si en las sesiones que se van a realizar no van ser tenidas en cuenta la petición de la mayoría, no voy a acompañar”, dijo el parlamentario, según el diario La Nación. Tal postura también tendría la mayoría de los diputados, por lo que se volvería a tener quórum únicamente después del 1 de julio próximo, fecha en la asumirá la nueva mesa directiva.

Destacó que fueron 44 los diputados quienes aprobaron la modificación del reglamento interno y señaló la decisión fue porque no se sentían representados por la mesa directiva “Nosotros no nos sentíamos representados por la mesa directiva y por esas razones se pidieron las modificaciones. La Cámara establece sus reglamentos y estamos facultados a modificarlo”, sentenció.

