NO PARANÁ, 90 PRESOS NÃO VOLTARAM DO INDULTO DE NATAL

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) divulgou na tarde desta quinta-feira (12) que 90 presos, em todo o Paraná, não retornaram para as penitenciárias após serem liberados para passar as festividades de Natal e Ano Novo com seus familiares. O número representa 5% dos 1.805 beneficiados pela Justiça. Em 2016, o número de presos que não retornaram às unidades, após as saídas temporárias, foi de 5,6%.

Para o diretor do Depen, Luiz Alberto Cartaxo Moura, embora a redução possa não apresentar percentuais significativos de um ano para o outro, é extremamente importante. “Significa que o sistema penitenciário vem oferecendo um serviço melhor. Esse tipo de iniciativa faz com que o preso tenha contato com a família e consiga avançar em relação a sua ressocialização“, explica Cartaxo.

Os presos que não se apresentaram nas unidades penais no prazo estabelecido são considerados foragidos. Nesses casos, as unidades penais comunicam ao Poder Judiciário para que seja expedido um novo mandado de prisão.

Com Massa News