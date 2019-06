NO PARANÁ, 124 MIL PESSOAS PROCURAM EMPREGO HÁ PELO MENOS DOIS ANOS: ‘ESTÁ BEM COMPLICADO’

Dados do Ipea mostram que, mesmo com redução do desemprego no estado, nos três primeiros meses de 2019, eram 536 mil pessoas à procura de trabalho

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que, no Paraná, 124 mil pessoas procuram emprego há pelo menos dois anos.

Trabalhadores como Solange Franco, que tem 22 anos desde a primeira assinatura na Carteira de Trabalho, possui curso superior, e há 3 anos não consegue um novo emprego.

“Está bem complicado, porque o pessoal quer uma pessoa qualificada, mas eles não querem pagar por aquilo”, conta.

Solange conta que administra a situação financeira em casa com ajuda do marido, que trabalha como motorista de aplicativo.

O total de trabalhadores que procuram, sem sucesso, um emprego há pelo menos dois anos no estado representa quase um terço do total de desempregados do Paraná, conforme o Ipea.

Conforme o Instituto, no primeiro trimestre de 2019, o número de desempregados no Paraná era de 536 mil. Em comparação com o primeiro trimestre de 2018, a taxa de desemprego diminuiu de 9,6% para mais de 8,8%.

Entre as principais dificuldades apontadas pelos especialistas para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, a crise econômica e política gera desconfiança por parte de empresários e empregadores, e exige que os candidatos se readequem e busquem novas formações.

“Na busca por uma vaga, você tem que se capacitar. Às vezes, você não consegue uma colocação exatamente com aquilo que fazia antes. Então, é procurar estudar e abrir o leque de opções”, ressalta Suellen Glinski, economista da Secretaria de Trabalho e Justiça do Paraná.

