NEGOCIO DE CARTES Y MESSER SE QUEDOÓ CON ESTANCIAS DE FAHD JAMIL

Inversiones Tournon SA aparece en un documento del 2016 que obra en poder del Banco Nacional de Fomento (BNF) como una sociedad en la cual Darío Messer es accionista. Pero este mismo nombre –Tournon– también fue dado por la Policía Nacional como una empresa propiedad de Horacio Cartes, dueña de una estancia en Capitán Bado, donde en el 2000 hubo un aterrizaje forzoso de una narcoavioneta. Si a esto le sumamos que aparece como apoderado de la sociedad Eduardo Campos Marín, presidente del Banco Amambay (BASA), el círculo se cierra sobre un negocio en el cual son socios Horacio Cartes y Darío Messer.

No eran solo amigos

Inversiones Tournon SA fue creada inicialmente en Uruguay por el abogado uruguayo socio de Messer, Oscar Algorta. Luego fue abierta en Paraguay por el mismo escribano del Grupo Cartes… y por último fue abierta como una offshore en Panamá.

La sucursal Paraguay tiene a su nombre varias propiedades que en el pasado estaban a nombre de la familia de Fahd Jamil Georges, otrora poderoso empresario de frontera, procesado por narcotraficante por Brasil. Unas 21 fincas que estaban a nombre de Farid Jamil Georges (hermano de Fahd) están registradas hoy día a nombre de Tournon.

HC ya había admitido

El mismísimo Horacio Cartes admitió el 6 de marzo del 2012, en nuestro diario, que Fahd Jamil había prestado plata de su “humilde casa de cambios” (Humaitá Cambios, en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, Brasil).

Cartes admitió esa vez que trabajaba con cambios y que Fahd prestaba plata para producir soja pero que terminó dando a su hermano para una campaña para la diputación de Matto Grosso do Sul. Esa vez, Cartes aseguró que Jamil le entregó las tres propiedades como pago por las deudas que contrajo con su empresa. “Quedó con cuenta impaga y lo que hizo fue entregar esas propiedades. En mi época la economía no me daba y recuerdo que mis amigos de Brasil entre San Pablo nos ayudaron y se fueron vendiendo dos de ellas y tuvo que devolver el dinero, pero fueron por cuentas impagas” (sic).

Si Messer y Cartes son socios en un negocio que se quedó con tierras provenientes de deudas con Humaitá Cambios, se confirmarían sospechas de equipo Lava Jato de Brasil de que Messer ha estado lavando dinero desde la década del 80 usando a Paraguay. Es más, se confirmaría que Cartes era uno de los socios del negocio.

Amigos son los amigos

