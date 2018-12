NATAL E ANO NOVO: LITORAL DO PARANÁ ENTRA NA SEMANA MAIS CHEIA DO ANO

Imobiliárias praticamente não tinham mais casas vagas pouco antes do Natal

Se você planeja aproveitar o final de ano no litoral paranaense mas ainda não garantiu estadia, trate de acelerar! Isso se já não for tarde. É que a procura por reservas em hotéis e o aluguel de imóveis nos municípios litorâneos atingiu o pico ao longo da última semana e agora são poucos, raros os estabelecimentos que ainda tenham vagas para receber os turistas de última hora. Isso porque esta é, costumeriamente, a semana mais cheia do ano no Litoral paranaense.

A semana entre o Natal e o Ano Novo é quando o Litoral tem lotação quase completa. São entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas nos sete municípios do Litoral. E, em relação à temporada passada, o otimismo está maior, pois além de ser mais longa em 2018/2019, com 80 dias, as altas temperaturas de dezembro já vinham fazendo os finais de semana na praia um sucesso.

“Ano passado choveu muito e esse ano a previsão é de tempo mais seco. Desde setembro, todo final de semana que teve calor o pessoal desceu. Tomara que mantenha esse tempo que as coisas vão melhorar daí”, comenta Vânia dos Santos Ramos, gerente comercial do Hotel Caieiras.

Já Cleide Areco, sócia da Imóveis Castro, aponta que a expectativa da imobiliária é um crescimento de 15% no faturamento na comparação com o mesmo período do ano passado. “A previsão é de um verão quente, como já está se mostrando de fato. Se vir aqui não acha um técnico para instalar ar condicionado, que está todo mundo colocando em seus imóveis (risos). Estamos otimistas.”

Cleire Areco ainda explica que desde o final do ano letivo nas escolas privadas e públicas do Paraná o movimento no litoral paranaense tem crescido consideravelmente. Em anos anteriores, comenta ela, até o Natal o movimento era menor. Hoje, já é crescente o número de pessoas que já passa as festividades natalinas nas praias do Paraná.

“Até três anos atrás, estávamos acostumados a receber os turistas a partir do dia 26, 27. Nos úlltimos anos, porém, houve uma mudança. Hoje, cerca de 20% das famílias passam o Natal no Litoral. Inclusive já vamos receber famílias de argentinos, que costumavam chegar na 2ª quinzena de janeiro e já estão vindo para passar Natal e Reveillon conosco.”

Quase não há imóveis para alugar

Na imobiliária Imóveis Castro, de Guaratuba, Cleide Areco, sócia-proprietária da empresa, comenta que 90% dos mais de 200 imóveis disponíveis para locação já estão com reservas garantidas para a última semana do ano. A expectativa é que até o dia 28 todos os imóveis disponíveis já estejam locados.

“Não estamos com 100% (dos imóveis locados) porque tem os proprietários retardatários, que decidem em cima da hora se vão disponibilizar ou não para locação os seus imóveis. São imóveis que nem estavam em nosso site e estamos começando a oferecer agora. Não fosse por isso, já estaríamos com todos os imóveis locados”, conta Cleide. “Quem ainda quiser alugar um imóvel é bom correr, porque os melhores imóveis, de melhor localização, já estão quase todos reservados”, complementa.

Já no Hotel Caieiras, localizado entre a Praia Mansa, de Caiobá, e a Prainha, de Guaratuba, a gerente comercial Vânia dos Santos Ramos aponta que até a última semana 78% dos quartos já haviam sido reservados. A expectativa era que até o último domingo a lotação máxima já fosse garantida.

“Eu imagino que vá lotar. Tem muita gente nos procurando por telefone, Facebook, WhatsApp, Instagram… É muita gente mesmo, mais de 100 chamadas por dia. Até domingo devemos fechar tudo, porque primeiro o pessoal pergunta, depois reserva. Se toda esse demanda que livou retornar para fazer reserva, rapidinho acabam (as vagas).”

(Com Bem Paraná)