NATAL DE FOZ TERÁ MAIS DE 200 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

Com a programação mais longa da história, o Natal de Foz 2018 terá início no dia 7 de dezembro e seguirá até 20 de janeiro, oferecendo ao público e turistas mais de 200 apresentações artísticas e culturais, grandes espetáculos de Natal, e um super show com o cantor Michel Teló.

Com muita luz, acrobacias, música e dança, o espetáculo do Natal “Foz, a luz que acolhe” e a chegada do Papai Noel abre oficialmente a programação no dia 7 de dezembro, na Praça da Paz.

Todas as noites o público terá uma apresentação artística diferente, envolvendo dança, teatro, circo e literatura. Dentre as atrações estão o Coral de Itaipu, Viola Lindeira, Orquestra da Câmara do Oeste do Paraná, e a Curitiba Companhia de Dança com o espetáculo “O quebra nozes”, que marcará o encerramento da programação.

Clima natalino

Para criar uma atmosfera ainda mais mágica e interativa, a Praça da Paz, assim como no ano passado, vai estar totalmente decorada e contará com o famoso Túnel de Luz e Som, árvore de luzes de 15 metros de altura, a Vila do Noel composta pela Casa do Papai Noel, a Casa dos Brinquedos, o Cantinho da Leitura e da Contação de Histórias. O espaço também ofertará a tradicional Feirinha de Natal com o artesanato local e Praça de Alimentação.

As apresentações artísticas vão compor o clima de magia e encantamento de uma cidade iluminada e decorada com enfeites e muitos ornamentos de Natal. As Avenidas das Cataratas, Paraná, República Argentina e JK irão receber uma iluminação especial despertando nas pessoas o espírito natalino nesta época de confraternização.

O Gramadão da Vila A também será um dos auges da programação com o super show com o cantor sertanejo Michel Teló. A apresentação do músico acontecerá no dia 21 de dezembro, a partir das 20h30.

Recesso

A programação será dividida em duas etapas: de 07 a 23 de dezembro e 02 a 20 de janeiro. O intervalo entre as programações acontecerá por conta do recesso do final de ano.

Realização

O Natal de Foz 2018 é organização da Prefeitura de Foz do Iguaçu e da Fundação Cultural. O evento tem como patrocinadores a Itaipu Binacional, PTI, Furnas, Sanepar, Copel e Caixa Econômica Federal, e conta com o apoio do Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, Sindilojas, Acifi, Sindihotéis, Instituto Pólo Iguassu, Visit Iguassu e Fundo Iguaçu.

(Com AMN)