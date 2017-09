Natal das Cataratas terá atrações em dois pontos da cidade

O Natal de Foz do Iguaçu já tem data para começar. A programação tem início no dia 30 de novembro e segue até o dia 23 de dezembro, com atrações em dois pontos da cidade: Praça da Paz, anexa à Praça Getúlio Vargas, e o Gramadão da Vila A. O calendário foi definido por uma comissão organizadora, que integra vários parceiros.

Além dos shows e apresentações culturais, haverá decoração especial e iluminação do corredor turístico formado pelas avenidas Brasil, Jorge Schimmelpfeng e das Cataratas – entre outras. A iluminação vai ressaltar as cores natalinas (verde, vermelho e branco) e ficará acesa até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis.

Outro destaque da festa será a Árvore Wifi, na Praça da Paz, que oferecerá ao público acesso gratuito à internet. A programação cultural deve contar ainda com apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná e espetáculo de fogos de artifício.

O assessor da Direção Geral de Itaipu, Alexandre Teixeira, integrante da comissão organizadora, acrescentou que pretende incluir uma programação itinerante no período, com atrações nos bairros da cidade. “Queremos promover um Natal solidário, elevando a autoestima do cidadão iguaçuense e ampliando as opções de lazer para os turistas que visitam a cidade”, afirmou.

Teixeira destacou ainda o retorno das festas natalinas para o Gramadão da Vila A, após um intervalo de 12 anos. Em 2004, por exemplo, o local chegou a receber um público de 80 mil pessoas. “O Natal no Gramadão sempre foi uma grande festa dos moradores e queremos recuperar essa tradição na cidade.”

A comissão organizadora é formada por representantes da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acif), Fundo Iguaçu, Sindhoteis, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Sindilojas, Iguassu Convention & Visitors Bureau, Sindicato dos Hotéis Restaurantes Bares e Similares e Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

A primeira-dama do município, Rosa Maria Jerônimo, salientou a participação dos parceiros para viabilizar a festa de Natal na cidade. “Essa ampliação [na programação] só foi possível graças a participação efetiva dos parceiros, em especial de Itaipu, que abraçou a ideia do Natal e está ajudando a tornar possível essa ideia”, disse.