“Nasci de novo”, diz porteiro após acidente de carro

Um acidente poderia ter terminado com uma fatalidade na tarde deste sábado (6), na Avenida República Argentina, na Vila Bom Jesus, em Foz do Iguaçu. Um motorista foi ‘fechado’ e perdeu o controle do veículo, batendo de frente com um poste.

Segundo informações do próprio condutor, o porteiro Gilmar Rocha de Souza, de 42 anos, ele nasceu de novo. “Eu acredito que nasci de novo depois deste acidente”. As palavras de Souza são motivadas por ver que a frente do carro ficou completamente destruída e ele não sofrer nenhum ferimento no acidente.

O outro veículo não parou para prestar socorro ao motorista.

A Copel foi acionada para fazer a substituição do poste e a energia elétrica da região deve ser reestabelecida em até três horas.

