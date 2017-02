NÃO HÁ MATERIALIDADE EM DENÚNCIA DA LAVA JATO, DIZ DEFESA DE ODEBRECHT

Os advogados de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da holding Odebrecht S.A, apresentaram à Justiça Federal do Paraná nesta quarta-feira (1º) a defesa prévia do empresário em uma das ações penais da Lava Jato em que ele é réu. A defesa diz que demonstrará a falta de materialidade da denúncia oportunamente e afirma que as acusações são improcedentes.

O processo apura se a Odebrecht pagou propina por meio da compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo, no ABC Paulista.

“A denúncia é patentemente inepta e falta justa causa para a ação penal”, diz o documento protocolado no sistema eletrônico da Justiça. Nesta ação, Marcelo Odebrecht responde pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

No mesmo documento, os advogados indicam doze testemunhas de defesa de Marcelo, entre eles o pai dele, Emílio Alves Odebrecht, o pecuarista José Carlos Bumlai e Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula.

Réus na ação

Além de Marcelo Odebrecht, outras oito pessoas são rés na ação penal, que tramita na Justiça Federal do Paraná, sob a responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro.

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a esposa dele Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci, e Roberto Teixeira, um dos advogados de Lula, estão entre os réus.

A denúncia do MPF

Segundo o MPF, a Construtora Norberto Odebrecht pagou propina a Lula via aquisição do imóvel onde funciona o Instituto Lula, em São Paulo. O valor, até novembro de 2012, foi de R$ 12.422.000, afirmam os procuradores.

Segundo a força-tarefa a Lava Jato, o valor consta em anotações de Marcelo Odebrecht, planilhas apreendidas durante as investigações e dados obtidos a partir de quebra de sigilo.

A denúncia afirma também que o ex-presidente recebeu, como vantagem indevida, a cobertura vizinha à residência onde vive em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. De acordo com o MPF, foram usados R$ 504 mil para a compra do imóvel.

Este segundo apartamento foi adquirido no nome de Glaucos da Costamarques, que teria atuado como testa de ferro de Luiz Inácio Lula da Silva, em transação que também foi concebida por Roberto Teixeira, em nova operação de lavagem de dinheiro, conforme a denúncia.

Os procuradores afirmam que, na tentativa de dissimular a real propriedade do apartamento, Marisa Letícia chegou a assinar contrato fictício de locação com Glaucos da Costamarques.

O MPF pediu à Justiça o perdimento do produto e proveito do crime no valor de R$ 75.434.399,44. A força-tarefa da Lava Jato afirma que o montante ao valor total da porcentagem da propina paga pela Odebrecht em razão das contratações dos Consórcios citados na denúncia.

Com G1