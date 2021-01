“Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada” (Romanos 8:18)

Atravessar o longo caminho da vida não é fácil. Haverão momentos bons e alegres, mas também virão momentos de luto, dificuldade e sofrimento. Uma coisa é certa, nenhum momento de dificuldade se compara com o que há de vir de Deus!

O apóstolo Paulo tinha propriedade quando escreveu estas palavras. Por meio da sua vida podemos constatar que nenhuma dificuldade ou sofrimento se comparou com que ele experimentou de Deus. Toda dor foi convertida em galardão e Paulo recebeu o direito a grande Glória que poderemos receber um dia.

Deus tem preparado a alegria eterna de estar ao seu lado, mas também nos preparou grandes bençãos para serem reveladas ainda na terra. Andar de “fé em fé e de gloria em gloria” é assim. Todos os momentos difíceis são transitórios e tudo contribuí para o nosso bem, seja para o crescimento da nossa fé, seja para que o nome de Deus seja glorificado.

Nunca pense que os momentos de tribulação são o fim, na verdade esses momentos são o meio para aumentarmos a nossa fé e crescermos em graça. E ainda assim nada é comparado com o que receberemos de Deus no porvir, esse deve ser o nosso alvo: o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Com o alvo que é Cristo, qualquer tribulação se torna menor diante do que há de vir!

O melhor está por vir!

– Tenha em mente que toda tribulação é temporária. Medite na palavra de Deus, esta é a melhor forma de atravessar as tribulações. Os problemas vão passar!

– Quando o fardo é pesado, Deus é capaz de carregar conosco. Cabe a nós falarmos com Ele e pedirmos o seu auxílio. Deus não nos desampara nas dificuldades, ore.

– Se você esta se sentindo sozinho, compartilhe suas dificuldades com um irmão de confiança. Sempre é melhor dois do que um enfrentando um desafio em oração.

*OREMOS:*