NA VÉSPERA DA ELEIÇÃO, CANDIDATOS AO GOVERNO ESPREMEM COMPROMISSOS NA AGENDA

Principais concorrentes ao Palácio Iguaçu terão dia agitado no último dia de campanha antes da eleição

“Candidatos ao governo do Paraná continuam com a agenda cheia nessa reta final de campanha. Caminhadas, passeios, as tradicionais “carreatadas da vitória” e até uma passadinha em um torneio de futebol amador estão na programação dos concorrentes, muitos dos quais terão de fazer malabarismo com o tempo por causa do excesso de atividade.

Segunda na pesquisa Ibope do dia 27 de setembro*, Cida Borghetti (PP) tem planos de percorrer três cidades diferentes em apenas duas horas na manhã deste sábado (6). A agenda é importante para a candidata, que briga pelo tudo ou nada para levar a eleição a um segundo turno.

Às 9h35, ela começa caminhando pelo comércio de Rio Negro, na divisa com Santa Catarina; uma hora depois irá fazer uma carreata em Fazenda Rio Grande, e às 11h45 já estará no terminal central de Mandirituba.

A parte da tarde segue sem folga: entre 13h10 e 17h20, a candidata percorrerá Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré, todas na região metropolitana. Às 18h45, a pepista deixa as ruas para tratar de despachos internos.

Líder na mesma pesquisa, Ratinho Junior (PSD) terá o dia menos cheio. Vai começar o sábado caminhando pelo calçadão da Rua XV, no Centro de Curitiba. Ao meio-dia, participa de um encontro de apoiadores em Weissópolis, bairro de Pinhais, onde a partir das 13h vai acompanhar um torneio de futebol amador.

João Arruda , candidato pelo MDB, vai levantar cedo e às 6h30 já pretende estar fazendo campanha na Ceasa da capital. Depois, percorrerá estrategicamente pontos movimentados de Curitiba, como a Rua Bley Zornig, no Boqueirão, e em carreata, São José dos Pinhais, os bairros curitibanos Sítio Cercado e Umbará, e os municípios de Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Itaperuçu.

Nos planos do candidato do PT ao Palácio Iguaçu, Dr. Rosinha , estão cinco “caminhadas da vitória”. Pela manhã, em Pinhais e Colombo. À tarde, uma em Fazenda Rio Grande e duas em Curitiba: primeiro na Vila Torres, e depois na Vila São Pedro.

Foco na RMC

Os demais candidatos ao governo também escolheram finalizar suas campanhas na RMC. Professor Piva , do PSOL, tem na agenda a distribuição de panfletos na Rua XV de Curitiba, assim como Geonisio Marinho (PRTB).

O correligionário de Jair Bolsonaro no Paraná, Ogier Buchi (PSL) , foi vetado pelo ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de participar de qualquer ato de campanha. A resposta é de uma ação movida pelo próprio partido, que decidiu anular a candidatura dele.

Professor Jorge Bernardi (Rede) , Priscila Ebara (PCO) e Professor Ivan Bernardo (PSTU) não passaram sua agenda do dia.

* Metodologia: Pesquisa realizada pelo Ibope de 24/set a 26/set/2018 com 1.204 entrevistados (Paraná). Contratada por: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA / TV PARANAENSE, REDE PARANAENSE . Registro no TSE: PR-07128/2018. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Confiança: 95%. *Não sabe / Não respondeu. OBS: A pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de alegadas discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado.

(Com Gazeta do Povo)