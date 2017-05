Na Expoingá, Richa ressalta a maior safra e os avanços do agronegócio

A 45ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, a Expoingá 2017 foi aberta oficialmente com a expectativa de gerar negócios na ordem de R$ 400 milhões. O governador Beto Richa participou da solenidade e ressaltou os avanços do agronegócio do Paraná. “A agricultura é a mola propulsora da economia do nosso Estado. Temos, por exemplo, a maior safra de grãos, fruto do trabalho dos agricultores, que com o suor do trabalho produzem riquezas para o Estado”, afirmou. Richa destacou ações do Estado para apoiar o setor, entre as quais a recuperação de 3,2 mil quilômetros de estradas rurais. “Contratamos conjuntos de máquinas, das Patrulhas Rurais”, disse ele.

Entre 2011 e 2016, foram investidos R$ 158,4 milhões para o programa de adequação de estradas rurais. Além das Patrulhas Rurais, teve também o programa de pavimentação com pedras irregulares e o repasse, às prefeituras, de óleo diesel para movimentar máquinas usadas em obras de recuperação das estradas. O governo disponibilizou 30 patrulhas, com 14 equipamentos cada uma, entre máquinas pesadas e veículos, para atendimento dos municípios organizados em consórcios.

RODOVIAS – O agronegócio é beneficiado, também, pela melhoria da infraestrutura rodoviária. “Temos o maior programa de recuperação e conservação de estradas da história do Estado. Só no ano passado foram destinados R$ 1,01 bilhão para a melhoria das nossas rodovias. Somos um dos Estado que mais investe nessa aérea, atrás apenas de São Paulo”, disse.

FEIRA – O Governo do Estado apoia a Expoingá, evento que prossegue até o dia 14 de maio. Para a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, a presença do governo do estadual é essencial para o sucesso da feira. “Tenho a convicção de que o resultado da Expoingá está ligado às ações do Governo do Estado”, afirmou.

Entre os órgãos presentes no evento estão Emater, com o projeto “fazendinha”, que mostra as inúmeras opções de atividades aos pequenos produtores; a agência paranaense do BRDE, que oferece crédito para fomento aos negócios, além da Sanepar e Copel. “A Feira tem ações diretas do governo estadual, das políticas públicas desenvolvidas para que o Paraná seja referência em produção e qualidade pecuária”, completou a presidente da SRM.

MUNICÍPIO – O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ressaltou que o governo estadual apoia não somente a feira, mas o município. “O governador nos trata com todo o respeito que a cidade merece. Neste início de ano, por exemplo, recebemos R$ 10 milhões de uma cota-extra de ICMS e mais 120 novos policiais para o batalhão de Polícia Militar de Maringá”, complementou.

O governador também assina, na próxima quarta-feira (10), dia em que Maringá completa 70 anos, o repasse de R$ 10 milhões para a prefeitura. O recurso vai ser utilizado para construir 20 praças da família, que são espaços de lazer para a comunidade nos bairros.

PRESENÇAS – Participaram da abertura da feira a vice-governadora, Cida Borghetti; os secretários de Estado do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, e do Planejamento, Cyllêneo Pessoa Pereira Junior; o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil e Chefe da Casa Militar, Coronel Adilson Castilho Casitas; os deputados federais Luiz Nishimori e Sérgio Souza; os deputados estaduais Evandro Araújo, Tiago Amaral e Dr. Batista, prefeitos e lideranças da região.

BOX 1

Emater lança projeto na Expoingá

A Emater vai lançar durante a Expoingá 2017 um novo projeto na área de sustentabilidade a agricultura. “É o programa Pró-Solo, de manejo de solos e água, com o objetivo de despertar no agricultor a necessidade de usar boas práticas para perpetuar a capacidade de produzir, a qualquer tempo”, explicou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

“O lançamento acontece na feira, porque é uma vitrine de produtos e serviços. Esta exposição tem facilidade de reunir pessoas para debater assuntos técnicos sempre necessários para os avanços e que buscam conhecimento e qualificação ampliada”, afirmou Ortigara.

A Secretaria da Agricultura também está presente na feira com o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), que realiza pesquisas agrícolas e experimentos com café.

BOX 2

Evento espera receber 500 mil pessoas

A expectativa da Sociedade Rural de Maringá, realizadora da Expoingá, é que a feira receba 500 mil pessoas. Considerada uma das principais feiras agropecuárias do País e uma grande vitrine para exposição e comercialização de produtos paranaenses, a feira comemora 45 anos com o tema “Uma trajetória de Sucesso”. Inovações, tecnologia, novos conhecimentos, desenvolvimento genético, cultura, alimentação diversificada, shows musicais e rodeios programados para os 11 dias do evento.

Cerca de mil expositores da indústria, comércio, agronegócio, serviços, entretenimento e gastronomia participam, mostrando novidades do setor automobilístico, máquinas e implementos agrícolas, móveis, utensílios domésticos, vestuário, alimentação e, também, pequenos animais, bovinos, ovinos, equinos e caprinos.

NOVIDADES – As novidades na Expoingá deste ano incluem o inédito Museu Itinerante do Videogame, que pela primeira vez vem a Maringá; o Espaço da Carne Gourmet, com apresentação de genética animal e qualidade da carne, e um grupo de teatro do Rio Grande do Sul e fala de forma lúdica sobre a importância do leite.

Com Agência Estadual de Notícias