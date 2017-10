Mutirão simplifica atendimento e aproxima o Estado da população

O governador Beto Richa e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foram ao Mutirão da Cidadania do Cajuru na manhã deste sábado (30). O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também acompanhou as atividades do evento, que é promovido pelo Governo do Estado e prefeitura da capital.

Richa afirmou que iniciativas como essa aproximam o Estado da população. “É fundamental simplificar e democratizar o acesso da comunidade aos serviços públicos, garantir atendimento em áreas essenciais, facilitar a solução de problemas que afetam a vida das pessoas, como a obtenção de documentos, orientação sobre programas de apoio às famílias, cadastro em programas sociais”, disse o governador.

O governador Geraldo Alckmin elogiou a iniciativa da prefeitura e do Estado. “O governo tem que estar onde o povo está, como acontece aqui. Essa aproximação é muito importante, pois melhora o bairro e toda a cidade”, relatou.

Alckmin comentou ainda que o Paraná é um exemplo para os outros estados do Brasil. “É uma das unidades da federação que mais investe, e isso se reflete na melhora da economia e na geração de empregos para a população”, afirmou. “O Estado também tem uma indústria diversificada e sistemas de cooperativismo e associativismo modelares”, completou.

O Mutirão Da Cidadania, que foi iniciado na quarta-feira e se encerra às 17 horas deste sábado. Foram disponibilizados à comunidade mais de 200 tipos de serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, segurança e desenvolvimento social, além de atendimento da Copel e da Sanepar. “Colocamos todos os serviços no meio do bairro, que é onde o povo vive”, disse o prefeito Greca.

Durante os três dias de evento, 220 mil moradores dos bairros Cajuru, Guabirotuba, Capão da Imbuia, Jardim das Américas e Uberaba, na região Leste da capital, puderam usufruir dos atendimentos gratuitos.

Foram realizados cerca de 20 mil atendimentos, sendo 1500 pedidos de carteiras de identidade e 205 de carteiras de trabalho.

A zeladora Rogelia Machado da Silva, 53, conseguiu fazer o documento de identificação e também aproveitou vários outros serviços do mutirão.

“Fiz a segunda via da minha identidade, pois havia perdido a minha no ônibus. Foi muito prático e rápido e tudo feito perto de casa”, disse. “Também fiz outros exames de saúde oferecidos aqui”, acrescentou.

Os moradores da região também puderam fazer consultas de oportunidades de emprego, atualizar cadastro para acesso a serviços do Estado e do município, fazer cadastro para inclusão em programas sociais diversos. Também foi possível fazer testes rápidos, como medir a pressão arterial ou para detectar doenças sexualmente transmissíveis.

Também durante o Mutirão, o governador Beto Richa entregou 157 títulos de propriedade de imóveis para famílias da região, sendo 152 Contratos de Compromisso de Compra e Venda (que garantem a concessão da escritura após a quitação das prestações do imóvel).

REGIONAIS – Este foi o segundo Mutirão da Cidadania do promovido pelo governo estadual e a prefeitura de Curitiba. O primeiro foi realizado em agosto, no Bairro Novo, onde foram encaminhadas cerca de 3,6 mil carteiras de identidade e 600 carteiras de trabalho. Até o fim do ano, todas as regionais receberão uma edição do evento. A próxima será na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários de Estado de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno; Segurança Pública, Wagner Mesquita; Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira; Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; Infraestrutura e Logística, José Richa; e Administração e Previdência, Fernando Ghignone; o presidente do Detran-PR, Marcos Traad; o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; os deputados estaduais Rubens Recalcatti e Stephanes Junior; o presidente da Câmara Municipal, Serginho do Posto; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel e o senador José Aníbal.

Com AEN