MUNICÍPIO REALIZOU MUTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NESTE FIM DE SEMANA

O Município de Foz do Iguaçu vai realizar um mutirão de ultrassonografias para atender as gestantes que estão na fila pelo atendimento público. A intenção é zerar a demanda e oferecer um atendimento mais humanizado à todos os usuários do Sistema Único de Saúde. O prefeito, Chico Brasileiro e a Secretária de Saúde, Inês Weisemann, estão estudando todas as necessidades de melhorias na área da saúde de Foz, com o compromisso de o Município atender mais e melhor.

A central de consultas da Secretaria Municipal de Saúde já está fazendo os agendamentos para avisar as gestantes do horário do exame. Aquelas gestantes que não forem localizadas pela central de marcação deverão ser localizadas pelas equipes PSF, Programa Saúde da Família dos bairros. A expectativa é de atender mais de 400 gestantes durante os dois dias de mutirão, mas o Município já está prevendo a realização de outro mutirão para o próximo fim de semana, podendo diminuir a fila de espera por este atendimento. Os exames estão marcados a partir das 7h, com previsão de atender em torno de 10 gestantes a cada meia hora.

“Nós queremos zerar a fila das gestantes que esperam pela Ultrassonografia, não será possível de uma única vez, mas à medida que conseguirmos ir realizando os mutirões iremos diminuindo até zerar a fila. Esse é um compromisso meu e do prefeito Chico e eu vejo essa atitude do Chico Brasileiro muito importante, pois demonstra a sensibilidade e a preocupação com as pessoas que verdadeiramente precisam da saúde pública. Nosso objetivo é de oferecer um atendimento mais humanizado na saúde, não só para as gestantes que agora são a nossa prioridade, mas à todos os pacientes e às pessoas que esperam por outros exames e por atendimentos”, disse a secretária de Saúde, Inês Weisemann.

Credenciamento

O Município está ampliando os atendimentos realizados às gestantes com o credenciamento de empresas que poderão prestar os exames. Na semana passada uma empresa já credenciada à Prefeitura passou a realizar 25 exames semanais. A empresa que começou a prestar este atendimento já possui contrato com o Município, porém o número de ecografias era reduzido. Por decisão do prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou a oferta dos exames por meio de um aditivo no contrato com 100 exames/mês. O edital de chamamento público nº 006/2017 está aberto aos interessados a prestar o atendimento ao Município e apresenta a relação das exigências para a prestação dos exames.

Edital

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.pmfi.pr.gov.br, acessando o link, Prefeitura 24 horas, licitações, prefeitura municipal, licitações 2017, chamamento público. Outras informações pelo telefone (45) 2105-1385. O local para a entrega dos documentos de habilitação e realização das sessões públicas fica na Diretoria de Compras de Suprimentos, na Praça Getúlio Vargas, nº 280, centro.

