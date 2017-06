MUNICÍPIO REALIZA MAIS UM MUTIRÃO DE ULTRASSONOGRAFIA NESTE FIM DE SEMANA

O Município de Foz do Iguaçu vai realizar mais um mutirão de ultrassonografias entre os dias 9 e 11/6 para atender as gestantes que estão na fila pelo atendimento público. A intenção é zerar a demanda e oferecer um atendimento mais humanizado à todos os usuários do Sistema Único de Saúde.

Os exames serão permitidos através de agendamento feito pela Central de Marcação da Secretaria de Saúde que já está entrando em contato com as gestantes que estão na fila para avisá-las do endereço, data e horário marcado. O atendimento é individual da paciente com o médico responsável e as auxiliares.

Aquelas gestantes que não forem localizadas pela Central de Marcação poderão ser localizadas pelas equipes PSF, Programa Saúde da Família de cada bairro. No primeiro mutirão foram agendadas 300 gestantes. A expectativa para este próximo mutirão é de atender em torno de 600 gestantes nos três dias.

O prefeito, Chico Brasileiro e a Secretária de Saúde, Inês Weisemann, estão estudando todas as necessidades de melhorias na área da saúde de Foz com o compromisso de o Município atender mais e melhor.

“Nós queremos zerar a fila das gestantes que esperam pela Ultrassonografia. Já conseguimos realizar um mutirão, agora estaremos fazendo outro com a possibilidade de atender um número ainda maior de gestantes. Vamos aos poucos conseguindo zerar a fila de quem espera e precisa fazer um exame tão necessário para a saúde da mãe e do bebê. Esse é um compromisso meu e do prefeito Chico. Nosso objetivo é de oferecer um atendimento mais humanizado na saúde”, disse Inês Weisemann.

Credenciamento

O Município está ampliando os atendimentos realizados às gestantes com o credenciamento de empresas que poderão prestar os exames. Na semana passada uma empresa já credenciada à Prefeitura passou a realizar 25 exames semanais. A empresa que começou a prestar este atendimento já possui contrato com o Município, porém o número de ecografias era reduzido. Por decisão do prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou a oferta dos exames por meio de um aditivo no contrato com 100 exames/mês. O edital de chamamento público nº 006/2017 está aberto aos interessados a prestar o atendimento ao Município e apresenta a relação das exigências para a prestação dos exames.

