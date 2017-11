MUNICÍPIO REALIZA AÇÕES DO ‘NOVEMBRO AZUL’ NA UBS DA VILA CARIMÃ

A ação contou com palestras, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite, além de outros exames médicos. Mais de 50 homens da comunidade participaram da programação

Desde o início de novembro, o Governo Municipal através da Secretária Municipal de Saúde (SMSA), vem realizando diversas ações em alusão ao ‘Novembro Azul’ em Foz do Iguaçu. A campanha Novembro Azul tem o objetivo principal de combater o câncer de próstata através do incentivo à realização periódica dos exames para o diagnóstico precoce.

Na manhã desta quarta-feira (22), a SMSA promoveu na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Carimã, um evento de conscientização sobre a saúde do homem.

A secretária de Saúde, Inês Weizemann, esteve na UBS conversando com os munícipes e acompanhando as atividades. Inês ressaltou a importância da campanha Novembro Azul. “O homem geralmente busca menos a unidade de saúde, se comparado com a mulher. E isso tem causado preocupação as equipes de saúde, e hoje, através do Novembro Azul estamos tendo a oportunidade de falar com eles sobre a importância da saúde preventiva”, disse.

A ação contou com palestras, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite, além de consultas médicas. Mais de 50 homens da comunidade participaram da programação.

“Realizamos consultas médicas, avaliamos exames que já foram solicitados anteriormente, solicitamos novos exames de próstata, colesterol, diabete e tireoide, além dos testes rápidos que foram realizados”, afirmou a enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF), Eloisa de Andrade.

Eloisa também ressaltou o esforço de toda a equipe da unidade em convidar os moradores do bairro.

