MUNICÍPIO QUITARÁ DÍVIDA ATRASADA COM O COSTA CAVALCANTI ATÉ DEZEMBRO

A dívida da prefeitura de Foz do Iguaçu com a Fundação Itaiguapy, gestora do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, será quitada até dezembro deste ano. Do montante de R$ 32 milhões, referente a débitos contraídos em anos anteriores, o município pagará R$ 12,9 milhões somente neste ano.

A prefeitura também mantém em dia as parcelas de R$ 579 mil por mês, referente ao parcelamento total da dívida, firmada através de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público (MP) e inclui ainda um balão de R$ 6 milhões para os próximos meses.

Segundo o secretário da fazenda, Erton Neuhaus, o valor de R$ 6 milhões estava previsto para este mês, condicionado ao recebimento da primeira parcela de IPTU, entretanto, devido ao atraso da distribuição dos carnês, o pagamento foi prorrogado para quando o município receber a primeira parcela de IPTU.

“Enquanto isso o município segue pagando as parcelas em dia, os pagamentos estão na previsão orçamentária, assim como o pagamento do balão com os recebimentos do IPTU”,reafirma Erton.

A dívida vinha sendo paga em 2014 e 2015, até a prefeitura deixar de depositar as parcelas. Em novembro do ano passado a gestão em exercício negociou uma nova forma de pagamento, regularizando parte das parcelas atrasadas, totalizando R$ 10 milhões, e renegociando o restante através do TAC. Nas 18 parcelas foi dissolvido ainda parte dos atrasados, chegando ao montante de R$ 579 mil por mês, mais um balão de R$ 6 milhões.

Com o pagamento da dívida, e manutenção das parcelas do acordo em dia, os serviços de atendimentos médicos especializados e os procedimentos ambulatoriais seguem sendo oferecidos à população.

