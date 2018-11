MUNICÍPIO PROMOVE AULA INAUGURAL DOS CURSOS TÉCNICOS NESTA TERÇA-FEIRA (6)

Convênio com o SENAI prevê a oferta de 900 vagas em 30 diferentes cursos ao longo do ano de 2019

O Governo do Municipio de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), promove na próxima terça-feira (6) a Aula Inaugural dos cursos técnicos profissionalizantes ofertados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O evento acontece às 19 horas no auditório da Fundação Cultural, e contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro, secretários e demais autoridades locais.

“Foi pensando no direito a cidadania que fechamos essa parceria com o SENAI. O que estamos fazendo é preparar uma pessoa, para que ela tenha capacidade, com seu conhecimento, de se auto gerir e conseguir ganhar o seu pão com o fruto do seu trabalho”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Para o secretário de assistência social, Elias de Sousa Oliveira, a oferta dos cursos profissionalizantes representa muito mais do que uma formação. “Não é meramente uma oferta de cursos. É uma entrega de direitos a população. É a qualificação pensada de maneira inclusiva e pensando nas políticas de direitos humanos”, reiterou.

Nesta primeira etapa, 130 alunos estão inscritos para 7 cursos profissionalizantes: Aplicador de revestimento cerâmico; Carpinteiro de Obras; Costureiro de máquina reta e overloque; Eletricista de automóvel; Eletricista instalador residencial; Montador e reparador de computadores e Confeiteiro. O convênio prevê a oferta de 30 diferentes cursos, com um total de 40 turmas, totalizando 900 vagas ao longo de todo o ano de 2019.

As aulas teóricas começam na quarta-feira (7) e serão ministradas duas vezes por semana nas escolas Vinicius de Moraes, Padre Luiggi, Ponte da Amizade e na sede do SENAI.

Inscrições

As inscrições para cursos com início em 2019 seguem abertas para toda a população em um dos cinco CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) da cidade. Os alunos prioritários (inscritos no Cadastro Único ou beneficiários de programas do Governo Federal, como o Bolsa Família) que necessitarem, poderão receber vale-transporte. A formação dura em média quatro meses, com aulas teóricas e práticas. Ao final, o aluno receberá um certificado de formação reconhecido nacionalmente pelo SENAI.

(Com AMN)