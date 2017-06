MUNICÍPIO PREPARA 12ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social realizam nos dias 10, 11 e 12 de julho a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Os delegados eleitos nas Pré-Conferências já ocorridas nos bairros da cidade, usuários e trabalhadores da Assistência Social se reunirão no salão da Paróquia São João Batista, no centro da cidade.

Um dos principais objetivos, segundo o secretário municipal de Assistência Social, Elias Oliveira é de poder de avaliar os trabalhos realizados no Município e construir processos para consolidar a política de Assistência Social. “Esta será a primeira vez depois de muitos anos que Foz do Iguaçu realiza uma conferência trazendo pessoas com muito conhecimento na área, são pessoas do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Isso vai representar um evento de extrema qualidade, um salto qualitativo e um salto político na compreensão e na organização entre gestão municipal e controle social, sobretudo, respeitando a autonomia do controle social”, destacou o secretário.

A intenção, para o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Jurandir do Carmo Oliveira é poder realizar uma grande formação, “uma capacitação para esses usuários e trabalhadores que ao buscarem equipamentos da área social estarão com direitos garantidos, sabendo e entendendo seus direitos e deveres. É uma excelente oportunidade de valorização da política pública do Sistema Único de Assistência Social –SUAS, o que não acontecia desde 1995, na primeira conferência”, frisou.

Ainda de acordo com o secretário de Assistência Social, a Conferência permitirá a abertura de discussões sobre os problemas que ainda precisam ser resolvidos e melhorados para que seja consolidado o SUAS no Município.

As Pré-Conferências foram realizadas em várias regiões da cidade, sendo 12 num total, elegendo os delegados que terão voz e voto durante a Conferência Municipal. Em vários destes eventos que antecedem a Conferência Municipal, houve a participação de adolescentes que também deverão apresentar suas sugestões nos debates de 10 à 12/7.

Com CMFI