MUNICÍPIO ORGANIZA CRONOGRAMA PARA O OUTUBRO ROSA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu já está cuidando dos preparativos para a tradicional campanha de conscientização e combate contra o Câncer de Mama, o Outubro Rosa. A campanha deste ano deverá ser lançada oficialmente no final de setembro, até lá, a comissão organizadora está tratando das parcerias, local, data e do cronograma de eventos para o dia da abertura.

Nos postos de saúde, como acontece regularmente, haverá a realização dos exames preventivos e atendimento gratuito se estendendo durante todo o mês de outubro, de forma mais divulgada, justamente para despertar nas mulheres a conscientização de realizar o autoexame e consultas mais periódicas. As mulheres com idade acima dos 35 anos e que tenham casos de câncer de mama na família podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para agendar a sua consulta.

A próxima reunião entre a comissão organizadora do Outubro Rosa e demais parceiros está marcada para o dia 14/9, às 14h30, quando deverá ser definida a programação com data e local da abertura oficial.

Outubro Rosa

Na década de 1990, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, em várias regiões, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Com PMFI