MUNICÍPIO ELABORA PROJETO PARA ATENDER JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Trabalho, Juventude e Capacitação, está enviando à Câmara de Vereadores nos próximos dias o projeto de Lei de incentivo ao primeiro emprego, gerando oportunidades para muitos jovens entre 16 e 24 anos que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Pelo projeto, as empresas que prestam serviços terceirizados para o Município e as entidades que recebem subvenção teriam de reservar pelo menos 10% de suas vagas de emprego aos jovens entre esta faixa etária sem experiência profissional.

Se aprovado, a reserva de vagas ao primeiro emprego será obrigatoriedade para as empresas e para as entidades. A empresa terá a liberdade de selecionar o candidato, que após ser empregado, deverá passar pela Secretaria do Trabalho para fazer cadastro e se inscrever nos programas de capacitação e instrução. “Nossa ideia é orientar, capacitar e instruir o jovem para que ele além de conseguir o emprego, possa permanecer nele, aumentando as chances de sucesso no mercado de trabalho”, disse o Secretário Municipal do Trabalho, Juventude e Capacitação, Sidnei Prestes Junior.

Segundo o Secretário, o projeto é de total incentivo ao primeiro emprego do jovem que na faixa etária dos 16 aos 24 anos muitas vezes têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho pela falta de experiência. “Estamos atendendo a um pedido do prefeito, da primeira-dama que também têm estado à frente de muitos projetos em prol da juventude de Foz do Iguaçu e de um requerimento do vereador Jeferson Brayner. Nossa secretaria realizou um estudo para incentivar o jovem que pudesse ser inserido no mercado de trabalho, mesmo sem experiência profissional. O município através dessa lei vai oportunizar que esse jovem possa ser inserido no mercado, e nós daremos o apoio da capacitação. É um projeto muito interessante porque poderá ser aliado ao esporte, à educação, e, à cultura”, ressaltou Sidnei Junior, completando que até o final deste ano será finalizado um planejamento para ações em parceria para 2018.

“O próximo passo é encaminhar à Câmara e na sequência nos reunirmos com as empresas que prestam serviço terceirizado para a Prefeitura e com as entidades socioassistenciais que recebem auxílio do Município, para falar do projeto, da forma de contratação. Acreditamos ser um passo importante, um projeto inovador, pois estamos em uma região de fronteira e o poder público deve oferecer oportunidades aos jovens, porque trabalhando a juventude, dando oportunidade e capacitando, o índice de violência diminui na cidade”, pontuou o Secretário.

