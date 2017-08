MUNICÍPIO E PTI FIRMAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM O PROJETO ESTAÇÃO CIÊNCIAS

A assinatura do Protocolo de Intenções entre a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, por meio da Estação Ciências, e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Escola Municipal Monteiro Lobato, referente à capacitação de todos os professores da escola na metodologia “Ensino por Investigação” será nesta terça-feira (15), às 8h30, no Horto Municipal, reunindo professores municipais, diretores, secretários municipais, e demais representantes do PTI.

A metodologia consiste em trabalhar com problematizações, fundamentadas em experimentações ou não, fazendo com que o estudante tenha autonomia e pensamento crítico/científico no desenvolvimento das atividades, tendo o professor como um facilitador destas ações.

Na solenidade será anunciada que a capacitação realizada na Escola Municipal Monteiro Lobato será estendida para as demais escolas da rede municipal de ensino a partir de 2018, objetivando capacitar todos os professores do município nesta metodologia.

A parceria na realização deste projeto é entre PTI (por meio do Estação Ciências), PMFI (por meio da Escola Municipal Monteiro Lobato) e Fundação Banco do Brasil (cofinanciador da implantação do projeto). Estão envolvidos as equipe do Estação Ciências (PTI), equipe pedagógica da Escola Municipal Monteiro Lobato, do Instituto Tallentus e Bolsistas de Graduação (Ciências Biológicas, História e Educação Física).

O projeto consiste na formação teórica e prática de professores e alunos no ensino de Ciências com base no Ensino por Investigação, ressaltando o caráter interdisciplinar das atividades, dentro do processo educativo ativo e com práticas de experimentação, metodologia utilizada pelo Estação Ciências.

De acordo com os organizadores envolvidos no projeto, acontecerá de julho de 2017 à julho de 2018, na escola municipal Monteiro Lobato, tendo como caráter de objetivo o desenvolvimento territorial sustentável, por meio da educação, ciência e tecnologia, propiciando subsídios técnicos/metodológicos para que os docentes desenvolvam aulas interdisciplinares com base no método Ensino por Investigação. E ainda, podendo transformar o ensino de Ciências articulando a teoria e prática com os fenômenos observados no cotidiano, com a inclusão de um processo educativo ativo e investigativo.

