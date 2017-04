MUNICÍPIO E COHAPAR RETOMAM PROJETO DO CONDOMÍNIO DO SERVIDOR

O tão esperado Condomínio do Servidor começa a se tornar realidade. O projeto que estava travado desde o ano passado foi revisado pela Prefeitura. A antiga administração não havia dado continuidade e a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) precisou frear o cadastramento dos servidores públicos interessados.

Mas agora, já nos próximos dias, a Cohapar entrará em contato com os servidores que já fizeram os primeiros cadastros para que apresentem a documentação necessária. O escritório de vendas para novos servidores interessados será aberto no local do empreendimento a partir do início da obra. A previsão é que nos próximos dias a prefeitura autorize a construção.

A Secretaria de Planejamento deu todo suporte na continuidade do projeto, revisando a parte estrutural da obra prevista e os ajustes que deveriam ser feitos pela empresa. Após um mês de revisão dos projetos é que a Prefeitura sinalizou a liberação do alvará para a construção do condomínio.

“Quando a prefeita assumiu em janeiro nós recebemos a equipe da Construtora Guilherme, de Cascavel, trazendo a proposta do Condomínio do Servidor, projeto que estava travado, sem dar continuidade pela antiga gestão e nós pedimos um novo projeto para analisarmos, seguindo os padrões de exigência e legislação. Agora com o projeto completo não há nenhum impedimento de liberação”, avaliou o secretário de Planejamento e Captação de Recursos, Elsídio Cavalcante.

De acordo com o engenheiro e sócio da Construtora, Edson Ricardo Mendes, em uma primeira etapa, a empresa recebe da secretaria da Fazenda o alvará de construção e instala o canteiro de obras. “À medida que a construtora for avançando na obra, a Cohapar vai finalizando as listagens dos servidores que serão contemplados”, disse.

Empreendimento

O Condomínio do Servidor será construído em uma área pertencente ao Jardim Iguaçu, nas proximidades da Churrascaria Rafain. O projeto revisado e pronto prevê 224 apartamentos, sendo oito torres de sete pavimentos, incluindo uma grande área de lazer de uso comum dos condôminos, guarita, estacionamento e duas novas ruas que serão abertas.

“Temos dois aspectos importantes, um deles é que esse projeto vai permitir que a gente leve desenvolvimento para uma área da cidade que hoje é considerada um vazio urbano. Também teremos condição de dar sequencia na Avenida João Paulo II, e com isso toda a população sai ganhando. Um segundo ponto é que vamos conseguir atender a uma demanda de muitos anos que o servidor tem de ser contemplado com um grande empreendimento como este”, pontua Elsídio.

